Marcelo Flores queda fuera de la selección de Canadá para Mundial por rotura de ligamento

El ​centrocampista canadiense Marcelo Flores se perderá el Mundial tras sufrir una rotura del ‌ligamento cruzado anterior ‌en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf que su club Tigres UANL perdió ante Toluca.

El jugador de 22 años se lesionó el sábado en la final de la Copa de Campeones de ​la Concacaf, cayendo ⁠al suelo sin contacto en el minuto ‌77 y agarrándose la pierna derecha ⁠antes de abandonar el ⁠terreno de juego entre lágrimas.

Flores confirmó la lesión en las redes sociales.

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"He perdido el ligamento cruzado ⁠anterior. Quería darles las gracias a ​todos por los mensajes, no ‌he estado usando el ‌móvil ni he revisado los mensajes, pero ⁠prometo responder a todos y agradezco mucho la preocupación. Volveré más fuerte", escribió Flores el domingo.

El director técnico de Canadá, Jesse ​Marsch declaró ‌el domingo a los periodistas que tanto él como el equipo estaban "devastados" por la noticia.

El viernes, Marsch incluyó a Flores en su lista de 26 ⁠jugadores para el Mundial, mientras que otros jugadores clave, como Alphonso Davies del Bayern de Múnich, aún se encuentran en proceso de recuperación para alcanzar su plena forma física.

Flores nació en Canadá, pero es hijo de padre mexicano, lo ‌que le permitía jugar para cualquiera de los dos países. A principios de este año cambió su nacionalidad, pasando de México a Canadá, y representó a Canadá en partidos contra Islandia ‌y Túnez.

Canadá se enfrentará a Uzbekistán en un partido amistoso en Edmonton el lunes.

Su debut en ‌la Copa del ⁠Mundo será contra Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en ​Toronto por el Grupo B que completan Qatar y Suiza.

Con información de Reuters