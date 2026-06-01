Una figura de Olga destrozó a Javier Milei en vivo: “Es un desastre”

Una figura del streaming apuntó contra el presidente Javier Milei luego del estremecedor caso de Agostina Vega.

A raíz del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció el sábado 23 de mayo por la noche en la ciudad de Córdoba y fue encontrada una semana después en un descampado cercano al barrio Ampliación Ferreyra, diversas personalidades del mundo del streaming se pronunciaron ante esta injusticia y compartieron su mirada sobre el tema.

En este contexto, Noelia Custodio durante una transmisión del programa de streaming Olga aseguró: “Es un mecanismo de defensa también de pensar que no te va a pasar a vos, de que tenes las herramientas para que no te pase a vos. Digo ‘mira a esta le pasó porque se sacaba fotos’, la verdad que le pasó porque en Argentina matan a una mujer cada 31 horas. Estamos hablando de este caso pero mataron a Dulce también, digo, pasó esta semana”.

Asimismo agregó: “Me parece que hay algo más profundo que atacar. Obviamente el femicida merece años preso porque es un peligro para la sociedad. Uno lo primero que dice es ‘es un enfermo’, pero la verdad es que es un chabon, funcional, que se baña, que cumple horarios, que va a lugares, que tiene amigos. Entonces, no son monstruos dentro de una cueva, no son enfermos, son tipos que están al lado tuyo”.

Finalmente afirmó: “Me parece que es más profundo y desampara mucho lo que estoy diciendo. Entonces para resguardar tu propia vida o seguir adelante tenes que culpar a la madre, al padre, al entorno, a la propia víctima. Además tenemos un presidente que no está a favor de la palabra femicidio por ejemplo, de ahí para abajo, es un desastre”.

El estremecedor caso de Agostina Vega

Agostina Vega de 14 años desapareció el 23 de mayo pasadas las 22:30 de la noche, en la ciudad de Córdoba. Sus padres, familiares, vecinos y autoridades la buscaron durante una semana sin descanso. Este sábado la encontraron descuartizada en un descampado aledaño al barrio Ampliación Ferreyra.

El último registro de Agostina con vida es una cámara que la muestra ingresar al domicilio del único imputado por el caso, Claudio Barrelier, en el barrio Cofico. Este hombre de 33 años fue el último en ver a la adolescente con vida según la fiscalía.

