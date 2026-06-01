El Instituto de Medicina Forense de Córdoba dio a conocer los resultados preliminares de la autopsia del cuerpo de Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada en el barrio de Cofico. Los especialistas indicaron que el femicidio de la adolescente se cometió entre las 23h del sábado 23 de mayo y las 5 de la mañana del domingo 24 de mayo.

El informe entregado a la Justicia sostiene, además, que Agostina posee "posibles signos de abuso sexual". En tanto, sobre la causa de muerte indicaron que la joven fue asfixiada de forma manual por Claudio Barrelier (33), el único detenido hasta el momento.

Todavía restan cononcer los resultados de los estudios a los órganos de la adolescente y de los análisis toxicológicos.

También este lunes la Fiscalía confirmó la imputación del acusado por femicidio.