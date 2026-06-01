Habló la mujer que denunció a Barrelier previo al caso Agostina Vega: "Me ató de pies y manos, pero lo liberaron"

Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la joven de 21 años que denunció en mayo del 2025 a Claudio Barrelier decidió contar de manera pública la traumática experiencia que vivió. Cabe recordar que Barrelier es el único detenido hoy por el crimen de Agostina.

La mujer había denunciado al acusado por privación ilegítima de la libertad. Su testimonio cobra especial relevancia ahora, porque los hechos ocurrieron en la misma vivienda de barrio Cofico donde se la vio entrar a Agostina y nunca salir.

Con la voz distorsionada para preservar su identidad, la joven relató que aquel día llegó a la vivienda junto a Barrelier y que, una vez adentro de la casa, comenzó a sentir que algo no estaba bien. "No tenía miedo, pero presentía algo", declaró.

La fuga

Según el relato de la joven, la situación se tornó amenazante al instante. Barrelier cerró la puerta, tomó un arma y comenzó a interrogarla acerca de quién conocía su ubicación en ese momento. Después le exigió que le dé el celular y que se sacara la ropa.

La víctima contó que intentó comprender lo que estaba pasando mientras Barrelier le explicaba que supuestas personas debían verla para confiar en ella. El miedo se volvió desesperación cuando, según denunció, el hombre agarró una cinta y empezó a atarla: "Me ata los pies, me ata las manos y me tapa la boca con cinta", expresó.

La joven logró escapar porque las ataduras de las piernas no le habían quedado completamente ajustadas. Corrió hacia afuera de la vivienda y le pidió ayuda a un grupo de jóvenes, quienes dieron aviso a la Policía. "Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda", recordó la víctima.

Qué hizo la Justicia después de su denuncia

Barrelier fue detenido tras la denuncia de la joven y permaneció preso durante 20 días. Después, pagó una fianza de cinco millones de pesos y recuperó la libertad. La investigación continuó su curso judicial. "Yo ni sabía que había salido", expresó la víctima.

Ella presentó pruebas, declaró varias veces y contó que en el allanamiento a la vivienda encontraron algunas de sus pertenencias. Sin embargo, el expediente quedó quieto y nunca fue informada sobre la liberación del denunciado, a pesar de que solicitó ser notificada.

En la entrevista la mujer explicó que decidió hablar públicamente ahora, después de conocerse los detalles del crimen de Agostina. La noticia la impactó profundamente cuando supo que la adolescente había entrado en la misma casa de la que ella logró escapar. "Podría haber sido yo. Ella no tuvo la misma suerte que tuve yo de salir", expresó la denunciante y agregó: "Si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena".