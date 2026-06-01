Aguinaldo de junio 2026: cuál es la fecha límite de pago

Fecha máxima para cobrar aguinaldo

El aguinaldo de junio de 2026 vuelve a ubicarse entre los ingresos más esperados por trabajadores, jubilados y pensionados en la Argentina. El Sueldo Anual Complementario (SAC), establecido por ley, representa un salario extra que se paga dos veces al año y cuyo desembolso deberá concretarse antes de finalizar el sexto mes del calendario.

La Ley 27.073 establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse, como máximo, el 30 de junio de 2026. Este año, la fecha límite caerá martes y alcanzará tanto a trabajadores del sector privado como del sector público.

No obstante, la normativa contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles posteriores al vencimiento formal. Por ese motivo, algunas empresas podrán acreditar el pago hasta el lunes 6 de julio sin quedar fuera de los plazos legales previstos por la legislación laboral.

El aguinaldo corresponde a todos los trabajadores registrados en relación de dependencia, además de jubilados y pensionados del sistema previsional argentino. En el caso de ANSES, el organismo deposita automáticamente el SAC junto con el haber mensual correspondiente a junio, siguiendo el calendario habitual según la terminación del DNI.

Aguinaldo cuándo se cobra

Cómo se calcula el aguinaldo de junio

El cálculo del Sueldo Anual Complementario se realiza tomando el 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre comprendido entre enero y junio de 2026.

Para determinar el monto, deben incluirse todos los conceptos remunerativos habituales del salario:

sueldo básico

horas extras

comisiones

adicionales

premios remunerativos

En cambio, quedan excluidos los conceptos no remunerativos, como bonos extraordinarios o sumas específicas otorgadas fuera del salario habitual.

Impacto del aguinaldo en el bolsillo

Por ejemplo, si el salario bruto más alto del semestre fue de $1.200.000, el aguinaldo será de $600.000.

Qué pasa si no se trabajó todo el semestre

En los casos donde el trabajador no haya prestado tareas durante los seis meses completos —ya sea por ingreso reciente o finalización de la relación laboral— el aguinaldo se liquida de manera proporcional. Para calcularlo, se toma el mejor sueldo bruto del período trabajado, se divide por 12 y luego se multiplica por la cantidad de meses efectivamente trabajados durante el semestre.

Quiénes cobran el aguinaldo en junio 2026

El beneficio alcanza a:

trabajadores registrados del sector privado

empleados públicos

jubilados y pensionados

trabajadoras de casas particulares registradas

En cambio, no cobran aguinaldo los monotributistas, autónomos ni trabajadores informales, debido a que no mantienen una relación laboral de dependencia contemplada por la Ley de Contrato de Trabajo.

En el caso de las empleadas domésticas registradas, el pago también debe realizarse antes del 30 de junio, con el mismo margen legal de tolerancia previsto para el resto de los trabajadores.