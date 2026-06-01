FOTO DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne en Moscú con los graduados del programa educativo "La hora de los héroes

​El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el lunes que ‌Ucrania había "abierto ‌una nueva página" con una serie de crímenes con sus ataques contra una residencia de estudiantes en el noreste de la región ​de Lugansk ⁠y contra un edificio ‌de viviendas en una ⁠zona de la ⁠región ucraniana de Jersón controlada por Rusia.

"Al cometer conscientemente los ⁠delitos más graves contra ​niños y adolescentes en ‌la escuela de ‌magisterio de Starobilsk, y ⁠ahora en Henichesk, los líderes de Kiev han decidido abrir una nueva página ​en ‌la serie de sus crímenes", según citaron las agencias de noticias rusas a Putin en una ⁠reunión dedicada a las secuelas del ataque contra la residencia de estudiantes de Starobilsk.

El ataque con drones en la localidad de Starobilsk, controlada por Rusia, ‌causó la muerte de 21 personas a finales de mayo, mientras que otro con drones contra un edificio de ‌departamentos en la localidad de Henichesk, también controlada por Rusia, causó ‌el ⁠domingo la muerte de un niño y dejó ​11 heridos.

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Con información de Reuters