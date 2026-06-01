Ghana retrasa la presentación de convocatoria definitiva para el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: El seleccionador nacional de fútbol de Ghana, Carlos Queiroz, ofrece una rueda de prensa.

​Ghana tiene previsto anunciar su convocatoria para el Mundial el martes, siendo uno de los últimos ‌equipos en hacerlo, ya ‌que está lidiando con lesiones de última hora, informaron fuentes oficiales el lunes.

El defensa central Alexander Djiku se lesionó durante un entrenamiento el fin de semana y fue sustituido por Derrick Luckassen en un cambio de última hora antes de que finalizara el ​plazo de la ⁠FIFA para presentar las convocatorias el lunes.

El seleccionador ‌Carlos Queiroz confirmó la baja de Djiku ⁠en una rueda de prensa ⁠celebrada el lunes, antes del partido amistoso de Ghana contra Gales en Cardiff el martes, pero no dio a ⁠conocer la lista de 26 jugadores como ​se esperaba.

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En su lugar, responsables comunicaron ‌a Reuters que los nombres ‌no se harían públicos hasta el martes.

Horas antes ⁠de la fecha límite del lunes, aún se esperaban las convocatorias para el Mundial de Jordania, Turquía y Uzbekistán.

Ghana ya se ha visto afectada por la ​ausencia ‌del mediocampista Mohammed Kudus, tras no recuperarse de una lesión de muslo, lo que supone un duro golpe para las esperanzas del equipo en el Mundial.

La recuperación de Kudus a tiempo ⁠para el inicio del torneo la próxima semana en Canadá, México y Estados Unidos era muy improbable tras la lesión en el cuádriceps que sufrió en enero mientras jugaba con el Tottenham Hotspur y una posterior intervención quirúrgica.

El defensa central Mohammed Salisu tampoco estará disponible, ya ‌que el jugador del Mónaco se rompió el ligamento cruzado anterior en un partido de la Ligue 1 en enero.

La selección contará con el regreso, luego de tres años de ausencia, del lateral de 31 años Baba ‌Abdul Rahman. El exjugador del Chelsea formó parte de la plantilla en el Mundial de 2022 en Qatar, pero ‌desde entonces solo ⁠ha disputado un partido internacional más con Ghana.

Las Estrellas Negras se enfrentarán a Panamá ​el 17 de junio en Toronto en su primer partido del Grupo L, antes de medirse a Inglaterra y Croacia.

Con información de Reuters