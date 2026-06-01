Franco Colapinto explicó por qué el GP de Mónaco será complicado para Alpine: "Muy lento"

Colapinto advirtió las dificultades que tendrán en Mónaco.

La nueva era de la Fórmula 1 le sentó bien a Alpine, que comenzó el 2026 con su asociación con Mercedes, que actualmente le provee las unidades de potencia y cajas de cambio para el A526. De hecho, el equipo galo ha introducido mejoras claves en las últimas fechas, en las que Franco Colapinto mostró una notable adaptación al terminar séptimo en el GP de Miami y sexto en el GP de Canadá, lo que representa su mejor resultado hasta el momento en la máxima categoría.

Tras una semana de descanso, la acción se retomará este fin de semana con el Gran Premio de Mónaco, una carrera caracterizada por su eterna procesión debido a lo angosto que son las calles y lo difícil que es rebasar. De hecho, el resultado en el trazado monegasco suele determinarse por la clasificación y la largada, por lo que el sábado será fundamental para el piloto argentino, que se ha encontrado con dificultades durante su preparación.

En declaraciones rescatadas por Motorsport, el pilarense reveló que no siente que el coche sea demasiado veloz en las rectas del Circuito de Mónaco, donde la gestión de energía todavía es todo un misterio. “Di algunas vueltas en el simulador. No estoy seguro de cómo va a ser el tema de la energía, pero por lo que sé, no se siente muy rápido en las rectas. De hecho, se siente muy lento porque en Mónaco tenemos un clip más temprano que en los circuitos normales”, comenzó Franco.

Con “clip”, el argentino se refiere al corte de la energía eléctrica en la unidad de potencia, un tema que ha despertado preocupación en el inicio de la temporada y que vuelve a tomar importancia en la previa a Mónaco. Respecto a esto, el piloto de Alpine agregó que la velocidad punta no será el fuerte del equipo este fin de semana, aunque tendrán mayor potencia en las zonas de curvas.

“Por supuesto, no tenemos datos reales todavía, y resulta un poco extraño lo lentos que somos en velocidad punta. Pero luego tenemos muchísima potencia a la salida de las curvas porque tenemos toda la entrega de energía disponible y después llega el clip”, señaló Colapinto. Justamente eso es lo que hace extraña la situación, ya que la potencia llega en una zona que siempre había requerido gestión, mientras que no hay energía suficiente para las rectas. Por todo esto, el argentino concluyó: “Creo que va a ser mucho más difícil que el año pasado”.

Colapinto suma 15 puntos en el campeonato.

Horarios del GP de Mónaco 2026 de F1

Tras el GP de Canadá, la próxima parada de la Fórmula 1 será el Circuito de Mónaco, donde se disputará el Gran Premio de Mónaco entre el 5 y 7 de junio por la sexta fecha. A continuación, los días y horarios: