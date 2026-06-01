Baile y tradición: el folklore está de fiesta por la nueva canción de Campedrinos

Campedrinos estrenaron una canción llena de tradición y folklore.

El folklore argentino está de fiesta por el estreno de una zamba carpera que invita a la gente a bailar a su ritmo. Se trata de lo nuevo del dúo Campedrinos, Bailarina Carpera, una composición de autoría propia que funciona como la carta de presentación de su próximo trabajo discográfico conceptual, titulado Zambas, cuyo estreno se concretó el pasado 25 de mayo.

La pieza musical sostiene la línea estética de la formación, caracterizada por un sonido festivo orientado a acercar las expresiones tradicionales a las audiencias jóvenes. Este lanzamiento coincide con una etapa de alta visibilidad para el proyecto, reflejada en sus dos nominaciones a los Premios Gardel, donde compiten en los rubros de Mejor Álbum Grupo de Folklore por su trabajo Bipolar y Mejor Canción en Vivo por el tema La Taleñita, grabado en colaboración con Milo J.

"Vamos muchachos esa zamba me recuerda cosas lindas tiempos de oro. Éxitos con esta nueva versión", escribió el folklorista Facundo Toro en las redes sociales, en alusión a la nueva canción de Campedrinos. Por su parte, los músicos le respondieron: "Gracias amigo! Se extrañan las guitarreadas".

Estos reconocimientos suceden a una temporada de fuerte posicionamiento en la escena artística, que incluyó la obtención del Premio Consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín y su participación en el Festival Internacional de Viña del Mar. De cara al segundo semestre del año, el conjunto planifica el desarrollo de su gira nacional Mate y Folklore Tour.

Campedrinos.

El recorrido de conciertos está programado para los meses de agosto, septiembre y octubre, e incluirá presentaciones en vivo en las principales salas teatrales del territorio argentino.

Qué es la zamba carpera

La zamba carpera es una variante del ritmo tradicional argentino cuyo origen se vincula a las migraciones estacionales en el norte del país. Durante las épocas de altas temperaturas, las familias de las zonas bajas se trasladaban hacia los montes en busca de un clima más templado. Al no poder transportar sus estructuras habitacionales, se instalaban en campamentos de carpas, espacios donde se desarrollaban reuniones musicales que terminaron dando nombre a este estilo particular.

En términos estrictamente musicales, esta vertiente se diferencia de la zamba convencional por presentar un tempo más ligero y una ejecución en staccato. Su estructura rítmica guarda similitudes con la chacarera, mientras que la incorporación instrumental del bandoneón le otorga una sonoridad cercana al uso del acordeón en el chamamé.