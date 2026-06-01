Los Nocheros revelaron su "secreto" para el éxito en el folklore: "A lo largo de los años"

Los Nocheros festejan cuarenta años de trayectoria.

Los Nocheros celebran sus cuarenta años de trayectoria en el folklore; un aniversario histórico que la emblemática formación salteña planea conmemorar con una gira nacional. En el marco de este festejo, Álvaro Teruel, Rubén Ehizaguirre y Mario Teruel dieron una entrevista en la que repasaron los pilares de su éxito y revelaron cuál ha sido su secreto fundamental para mantenerse vigentes.

Al ser consultado sobre la fórmula para perdurar de manera tan sólida en el tiempo, Mario Teruel fue contundente al señalar que el verdadero logro radica en la honestidad de su repertorio. El músico destacó uno de los grandes motivos para haber conseguido instalarse de forma definitiva en el corazón de la gente: "Uno de los secretos para que nosotros logremos estar tanto tiempo en el corazón, en la memoria de la gente, es porque hemos hecho un laburo con canciones que verdaderamente han emocionado a un montón de gente a lo largo de los años".

Durante la charla, los integrantes de la banda manifestaron una gran felicidad al constatar la revitalización que experimenta el folklore en los principales escenarios de Buenos Aires, un espacio clave para la proyección de su música. Respecto a este presente, expresaron la alegría de reencontrarse con amigos y poder transmitir el mensaje de que el género litoraleño y norteño se mantiene con fuerza.

Al mirar en retrospectiva el camino recorrido, los artistas admitieron que las cuatro décadas transcurrieron con una velocidad asombrosa, dejando como balance una carrera que calificaron de maravillosa. Si bien reconocieron haber realizado importantes sacrificios personales a lo largo de los años -como la dolorosa ausencia en celebraciones y cumpleaños familiares debido a las exigencias de las giras-, los músicos relativizaron el peso de esas pérdidas al comprender que se trata de una realidad compartida por muchos otros trabajadores de la cultura que eligen este estilo de vida.

Los Nocheros.

El agradecimiento de Los Nocheros en los Gardel 2026

Los músicos recibieron un reconocimiento en la ceremonia por su vasta trayectoria y, en su descargo, se pronunciaron sobre este galardón. "No somos ceremoniosos para nada, pero después de 40 años amerita el momento. Los pasamos vertiginosamente, lo hemos disfrutado mucho. No vayan a pensar que nos hacen sentir viejos con esto, para nada", comenzaron los cantantes.

"Cada vez que salimos de gira para nosotros es un disfrute, un viaje de fin de curso, pero la familia quedan esperando. El agradecimiento terno es a la familia, a los amigos, a la música bendita que nos hace pasar cosas hermosas", cerraron.