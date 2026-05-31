Día Internacional de Acción: el sistema de salud formoseño impulsó un plan de concientización y mamografías gratuitas

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el Gobierno de Formosa llevó adelante una acción sanitaria para acercar el servicio de mamografías al interior provincial. En esta oportunidad, el camión sanitario llegó al departamento Pirané, donde vecinas de la comunidad pudieron acceder a estudios preventivos.

La jornada, organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano, incluyó además charlas de concientización sobre la importancia de los controles periódicos para la detección temprana del cáncer de mama. Durante la actividad se realizaron 40 estudios mediante el mamógrafo móvil.

En diálogo con el portal Agenfor, la coordinadora del Programa Provincial de Detección Precoz del Cáncer de Mama, Sofía Samudio, destacó la asistencia registrada durante la jornada y valoró el compromiso de la comunidad con el cuidado de la salud y la atención a la hora de la capacitación.

“Tuvimos muchísima concurrencia y realizamos 40 mamografías en un solo camión sanitario. Celebramos este logro y una muy buena jornada con muchísima gente, donde, a la vez, se promovió la toma de conciencia sobre este estudio tan importante para detectar de forma temprana el cáncer de mama”, expresó la médica especialista en diagnóstico por imagen.

La actividad contó con una amplia participación de mujeres que acudieron para acceder a su control mamográfico anual, que forma parte de las políticas públicas de la provincia en materia de salud, orientadas a la detección precoz del cáncer de mama.

Asimismo, reiteró que la detección temprana permite arribar a un diagnóstico precoz y brindar tratamientos oportunos que incrementan considerablemente las posibilidades de cura de la enfermedad en caso de ser diagnosticada.

La importancia de controles periódicos

Por otra parte, durante el operativo, además de la realización de mamografías, el equipo de salud aprovechó el encuentro con las pacientes para concientizar sobre la importancia de efectuar otros controles periódicos, como el Papanicolaou (PAP) y el test de HPV.

Samudio remarcó también que el acceso gratuito a estos estudios. “Es posible gracias a un Estado provincial presente, que garantiza políticas sanitarias inclusivas, de alta complejidad, de calidad y sin costos para toda la población”, destacó.

“Vivimos hoy otra excelente jornada del camión sanitario que recorre la provincia con el mamógrafo móvil para facilitar el acceso de las vecinas de diferentes puntos del territorio al estudio de mamografía, que se ofrece de manera completamente gratuita”, afirmó.

En ese sentido, puso en valor el acompañamiento de distintas instituciones que participaron de la actividad, entre ellas la Municipalidad de Pirané, encabezada por la intendenta Yéssica Palacios, el equipo de salud del Hospital Distrital de Pirané y el personal de la Secretaría de la Mujer y la Policía de la provincia.

La doctora destacó la velocidad con la que los pacientes recibieron los resultados: “Inmediatamente después que se hicieron la mamografía como venimos haciendo desde hace tiempo. Siempre previamente, se hace la lectura de la imagen y se entrega con el informe correspondiente en mano a los fines de agilizar la detección y el diagnóstico, o bien descartarlo”.