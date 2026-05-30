Figura de El Trece explotó al enterarse que un compañero cobrará lo mismo: "Ganaba 10 veces más"

Gran crisis dentro de El Trece.

La interna que comenzó a circular en los pasillos de El Trece promete convertirse en uno de los temas más comentados de la televisión. Aunque todo parecía marchar con normalidad en el programa Otro Día Perdido, la situación habría cambiado drásticamente cuando salieron a la luz detalles sobre el crecimiento profesional y económico de Agustín “Rada” Aristarán.

El actor y humorista atraviesa un gran momento gracias al inminente estreno de Charlie y la fábrica de chocolate, una apuesta teatral que genera enorme expectativa en la calle Corrientes. Sin embargo, ese éxito también tendría consecuencias dentro del canal, donde algunos ya comenzaron a mirar con otros ojos el presente del artista.

El enojo de Mario Pergolini con Rada

Según trascendió en Intrusos, las reiteradas ausencias de Rada debido a ensayos y compromisos vinculados a la obra no habrían caído del todo bien en el equipo. La situación incluso habría generado algunos comentarios al aire por parte de Mario Pergolini, conductor del ciclo nocturno y principal figura de la señal.

Rada y Pergolini están peleados.

“Ayer ya le pasó factura”, comentaron en el programa de América TV al analizar algunos intercambios que se dieron durante la última emisión. Aunque todo ocurrió entre bromas y chicanas típicas de televisión, varios interpretaron que detrás de esos comentarios existía un fastidio que venía acumulándose desde hace tiempo.

El tema salarial aumenta el enojo

Pero el verdadero foco de la polémica apareció cuando se habló del aspecto económico. Durante el debate televisivo, el periodista Camilo García lanzó una frase que rápidamente encendió las redes sociales. Según explicó, Pergolini percibiría un ingreso muy superior al de su compañero en la televisión, aunque el fenómeno teatral de Rada podría equilibrar completamente esa diferencia.

“Pergolini gana diez veces más que él, pero ahora Rada va a ganar diez veces más que él mismo. Va a terminar cobrando prácticamente lo mismo que Pergolini gracias a la obra”, señalaron durante el programa. La afirmación alimentó todo tipo de especulaciones sobre cómo podría impactar esta nueva realidad dentro de la dinámica laboral del ciclo.

Mientras tanto, desde el entorno del humorista aseguran que su prioridad sigue siendo el teatro. De hecho, el propio Rada explicó en varias oportunidades que sus proyectos televisivos funcionan también como una plataforma para impulsar su carrera artística sobre los escenarios. Una estrategia que, al menos por ahora, parece estar dándole excelentes resultados.

Por el momento nadie habló públicamente de conflictos ni enfrentamientos reales. Sin embargo, la combinación de ausencias, comentarios al aire y diferencias salariales convirtió la situación en un tema irresistible para el mundo del espectáculo. Y aunque todo se mantiene en el terreno de los rumores, más de uno ya espera ver qué ocurre cuando las cámaras vuelvan a encenderse.