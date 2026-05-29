"Ella salió de la casa del detenido": la abogada del padre de Agostina Vega aportó un dato clave para la causa

Sigue la desesperada búsqueda de Agostina Vega, la nena de 14 años que desapareció este sábado en la provincia de Córdoba. En pleno operativo y rastrillaje en distintos puntos del barrio de Ampliación Ferreyra, donde fue vista por última vez junto al único detenido por el caso, Claudio Barrelier, la abogada del padre de la adolescente, Fernanda Alaniz, aseguró que la joven "fue engañada" por el sospechoso para acudir a su domicilio ubicado en la calle Juan Campillo al 800.

A su vez, la letrada afirmó que sabe que la nena "salió de la casa del detenido" aunque no podría confirmar cómo. “No te puedo confirmar cómo fue pero sí salió porque no encontraron nada de Agostina”, aseveró.

En cuanto a la investigación se mostró conforme y remarcó que "se viene siguiendo minuciosamente, cosa por cosa se está estudiando y creemos que estamos siguiendo los pasos correctos", destacó. La abogado también indicó que confía en el trabajo del fiscal de la causa Raúl Garzón, ya que, hasta el momento, su desempeño ha sido "impecable".

Por otro lado, Alaniz desmintió la versión que sostenía que Agostina habría querido escaparse de su casa y apuntó contra Barrelier. "Ella no se quiso alejar, ella se juntó con esta persona, fue engañada y salió de esa casa porque hoy no está acá con nosotros, la estamos buscando", remarcó.

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