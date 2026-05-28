Advocaat, feliz de volver a ponerse al frente de una selección de Curazao llena de ilusión

Fútbol Copa Oro de la Concacaf- Etapa de grupos- Canadá contra Curaçao

​El veterano entrenador Dick Advocaat no tuvo reparos en volver a ponerse al frente de la ‌selección de Curazao ‌y llevarla al Mundial tras la repentina dimisión de Fred Rutten a principios de este mes.

Advocaat, que a sus 78 años se convertirá en el seleccionador de mayor edad en la historia de los mundiales, clasificó a la pequeña isla caribeña por ​primera vez en noviembre, ⁠pero dimitió en febrero debido a la mala ‌salud de su hija.

Sin embargo, regresó hace ⁠poco más de quince días ⁠después de que una supuesta rebelión de los jugadores obligó a dimitir a su sucesor, su compatriota holandés ⁠Fred Rutten.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En una rueda de prensa el jueves, ​Advocaat dijo que no consideraba ‌inusuales las circunstancias de su ‌regreso.

"Fred Rutten dimitió por su propia voluntad, así ⁠que no sabría decir cuál es el problema", dijo en Noordwijk, donde está preparando al equipo para el torneo del próximo mes en Canadá, México ​y Estados ‌Unidos.

"Han sido unas semanas desagradables. Han pasado muchas cosas. Se podría haber hecho de otra manera", añadió.

"No he tenido contacto con Rutten. Solo durante una hora, cuando le entregué ⁠el cargo", dijo Advocaat, quien comunicó a la federación de fútbol de Curazao que volvía a estar disponible. "No dudé en volver. No sabría decir por qué no".

Advocaat dijo que afronta el Mundial con confianza, a pesar de que Curazao es la nación más pequeña que jamás ‌haya competido y de que se le atribuyen pocas posibilidades.

"Nuestro objetivo es pasar a la siguiente ronda", dijo a periodistas. "Es algo sin precedentes para Curazao. La emoción es inmensa. La alegría de la gente es ‌preciosa".

Los isleños compiten en el Grupo E contra Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. Advocaat dijo que, en ese ‌contexto, deberían ser ⁠vistos como un club amateur.

"Los equipos amateurs también pueden ganar a equipos de ​primera división. Así que todo es posible en un torneo tan grande".

(Texto de Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; edición en español de Javier López de Lérida)