DT de Santos Laguna en México pide apoyo y confianza a afición para salir de momento difícil

El portugués Renato Paiva, quien fue designado director técnico de Santos Laguna la semana pasada, ‌pidió el jueves a ‌la afición apoyo y confianza para sacar al club mexicano de los momentos complicados que ha vivido en los recientes torneos.

Paiva fue designado técnico de los "Guerreros" de Santos el 19 de mayo con la consigna de volver a poner al equipo en los primeros lugares del fútbol ​mexicano.

"Les pido confianza ⁠en nuestro trabajo, en este cambio que no pasa ‌solamente por el entrenador, pasa por muchas ⁠cosas dentro del club. Les pido ⁠que en ese cambio, ellos (aficionados) estén con nosotros, sé que es largo el tiempo que han estado sufriendo, pero ⁠yo les pido que crean en nuestra propuesta, les ​pido ese apoyo y esa ayuda ‌en estos momentos difíciles", dijo ‌Paiva tras su presentación como director técnico de Santos ⁠Laguna.

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"Queremos hacer de nuestro estadio una fortaleza, un castillo. La promesa que dejo es que, de inmediato, ellos empiecen a sentir cambios, ese es nuestro compromiso, que ​se sientan ‌los cambios para que no sea solamente teoría, ese es mi mensaje para la afición", agregó.

Santos Laguna finalizó el torneo Clausura en el último lugar general con 12 puntos obtenidos después de tres ⁠triunfos, tres empates y once derrotas.

"Sé de la responsabilidad que esos números negativos traen, pero más que responsabilidad nos traen motivación, estamos muy ilusionados y orgullosos de ser parte de esta historia, no es un momento fácil, pero exactamente por eso estamos aquí, y lo único que podemos prometer es ‌dedicación, seriedad y mucho profesionalismo. Nadie está satisfecho con los últimos momentos de Santos Laguna, queremos traer de vuelta una identidad futbolística", apuntó el estratega de 56 años.

Santos Laguna será el tercer club mexicano que dirija Paiva tras haber ‌sido estratega de León en 2022 y Toluca en 2024.

Paiva debutó como técnico con Benfica en la segunda división de Portugal, ‌y en Ecuador ⁠dirigió a Independiente del Valle donde fue campeón en 2021.

En Brasil, dirigió al Bahía, equipo ​con el que conquistó el campeonato Bahiano en 2023, al Botafogo, con el que participó en el Mundial de Clubes en 2025, y a Fortaleza.

Con información de Reuters