Volvieron a pedir la detención del empresario Marcelo Porcel, acusado de abusar a 10 compañeros del colegio de sus hijos

Durante una nueva audiencia en la Justicia por la causa que investiga al empresario Marcelo Porcel, imputado por delitos que incluyen abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de material de contenido sexual vinculado a una persona menor de edad, el abogado que representa a 10 denunciantes volvió a pedir que el acusado sea detenido para así favorecer a la confianza de los posibles nuevos denunciantes que podrían incorporarse a la causa.

La querella basó el pedido de detención ante la Cámara de Apelaciones en la gravedad de los hechos, la cantidad de víctimas y la escala penal en juego, en tanto que pidió también al juez Carlos Bruinard medidas leves como la retención de pasaporte, la prohibición de salida del país y prohibición de ausentarse del domicilio por más de 24 horas. Por su parte, la defensa de Porcel volvió a argumentar que las denuncias son falsas y buscó debilitar la acusación y las declaraciones de los menores. Con ese sustento, apeló el procesamiento y reclamó extinguir la acción penal contra el empresario. El juez debe resolver en 5 días la apelación al procesamiento.

Marcelo Porcel está imputado tras las denuncias de 9 familias por el ataque a, al menos, 10 menores de edad, de los cuales dos de los denunciantes son hermanos. Las denuncias y los testimonios en cámara gesell sostienen que el acusado atacó sexualmente a los menores, compañeros de colegio de sus propios hijos, durante reuniones en sus casas y en su oficina en las que incitaba a los adolescentes a beber alcohol y a hacer apuestas on line.

La investigación, que se inició en julio de 2024, reunió pruebas y declaraciones hasta abril pasado cuando el Juez Carlos Bruniard dictó el procesamiento como “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra menores de 13 años, aprovechando la situación de guarda cometidos en forma reiterada a 10 damnificados, que concurren realmente entre sí, que concurren en forma ideal con el delito de corrupción de menores de 13 años, - en al menos 10 oportunidades- que concurren realmente entre sí, que a su vez concurre de modo ideal con el delito de producción de representaciones de un menor de dieciocho (18) años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.

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