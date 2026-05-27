Solana Sierra hace historia en Roland Garros: eliminó a las ex número 4 del mundo

Solana Sierra volvió a sorprender en Roland Garros y el tenis argentino celebra su histórica victoria ante Jasmine Paolini en París.

Solana Sierra atraviesa el mejor momento de su joven carrera y volvió a dejar su huella en Roland Garros. La tenista argentina, de 21 años, eliminó en la segunda ronda a Jasmine Paolini, actual 13° del mundo y finalista del Grand Slam parisino en 2024, y ratificó su crecimiento en el tenis argentino.

La irrupción de Sierra en Roland Garros ya dejó de ser una sorpresa para transformarse en una realidad. La marplatense derrotó a la italiana Paolini por 3-6, 6-4 y 6-3 en el Court Suzanne-Lenglen y consiguió el boleto a la tercera ronda del Grand Slam francés.

La victoria tiene un valor enorme para el tenis argentino. Paolini no solo llegaba como una de las favoritas del torneo, sino también como finalista de Roland Garros y Wimbledon en 2024. Además, la italiana, exnúmero 4 del mundo, había conquistado la medalla dorada en dobles en los Juegos Olímpicos de París y venía de ganar dos Billie Jean King Cup consecutivas con Italia.

Sierra, ubicada actualmente en el puesto 68 del ranking WTA, resistió un partido de máxima tensión y logró dar vuelta un encuentro que parecía muy complicado después de perder el primer set y quedar abajo en el segundo parcial.

El partido tuvo un giro determinante en el tramo final. Después de que Sierra se adelantara 3-0 en el tercer set, Paolini comenzó a evidenciar molestias físicas y pidió asistencia médica. La italiana incluso rompió en llanto mientras era atendida por el fisioterapeuta, en una escena que generó tensión en el Suzanne-Lenglen.

Sin embargo, la marplatense mantuvo la calma y aprovechó la oportunidad con inteligencia. Tomó la iniciativa, jugó con profundidad y sostuvo la agresividad desde el fondo de la cancha para cerrar una victoria histórica. El triunfo también significó el primero de Sierra frente a una rival ubicada dentro del Top 20 mundial, luego de cuatro intentos anteriores.

Roland Garros vuelve a descubrir a una argentina

No es la primera vez que Solana llama la atención en un Grand Slam. El año pasado había alcanzado los octavos de final de Wimbledon y ya había dejado señales de su enorme potencial. Sin embargo, lo conseguido en París representa un salto todavía mayor.

La marplatense eliminó primero a Emma Raducanu, campeona del US Open 2021 y ex número 10 del mundo, y luego derribó a Paolini, quien supo ocupar el cuarto lugar del ranking WTA. Dos victorias de enorme impacto para una jugadora que continúa creciendo a pasos acelerados.

Gracias a este resultado, Sierra aparece virtualmente en el puesto 53 del ranking en vivo, la mejor ubicación de su carrera profesional. Además, aseguró un premio económico de 187 mil euros, una cifra importante para sostener el desarrollo de su estructura deportiva. En caso de avanzar a octavos de final, el premio ascenderá a 285 mil euros.

La reacción de Solana Sierra tras la victoria

Luego de concretar el triunfo más importante de su carrera, Solana Sierra mostró toda su emoción y destacó la fortaleza mental que tuvo durante el partido. “Me mantuve positiva a pesar de estar set y break abajo. Seguí disfrutando de la atmósfera y así lo pude ganar”, explicó la argentina luego del encuentro.

También remarcó el impacto de jugar en una de las canchas más emblemáticas del circuito: “Es increíble el ambiente. Desde que llegamos a entrenar tenía ganas de salir urgente a la cancha”.

La argentina mostró personalidad en los momentos decisivos. Cuando Paolini dominaba el segundo set y parecía encaminada hacia la victoria, Sierra logró un quiebre clave que modificó completamente el desarrollo del encuentro.

El próximo desafío de la argentina en París

La próxima rival de Solana Sierra será la rumana Sorana Cirstea, otra jugadora experimentada y de gran presente. La europea viene de alcanzar semifinales en el WTA 1000 de Roma y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En segunda ronda derrotó con contundencia a la alemana Eva Lys por 6-3 y 6-0.

Aun así, Sierra llega fortalecida anímicamente y con la confianza en alza después de haber eliminado a dos ex figuras del Top mundial en Roland Garros. El tenis argentino, mientras tanto, vuelve a ilusionarse con una nueva protagonista capaz de competir de igual a igual frente a las mejores del circuito.

La evolución de "Sol" en el circuito femenino se volvió evidente durante esta temporada. Después de un inicio irregular y varias eliminaciones tempranas que la hicieron retroceder en el ranking, la argentina recuperó confianza en la gira sobre polvo de ladrillo.

Roland Garros terminó potenciando ese crecimiento. En 2024 había ingresado al cuadro principal tras superar la clasificación y cayó en su debut ante Yulia Putintseva. Meses más tarde alcanzó los octavos de final en Wimbledon, el mejor resultado de su carrera hasta ese momento.