Cuánto le descontará ARCA al ganador de 3.310 millones pesos en el Quini 6

Cuánto dinero recibe ARCA por el premio del Quini 6.

En el sorteo del último domingo del Quini 6 correspondiente a la modalidad Revancha, una persona de Palmira, Mendoza, ganó más de $3.310 millones. Sin embargo, este no será el monto que reciba, ya que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se quedará con una parte en concepto de impuestos.

Esto se da porque la ex AFIP cobra aranceles por los premios obtenidos en juegos de sorteo según la Ley 20.630, lo cual incluye quinielas, loterías, rifas, entre otras actividades como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos, distintos de las apuestas de carreras hípicas que son organizados por entidades oficiales o privadas con autorización.

El sorteo del domingo 24 de mayo tuvo como ganador a un apostador de Mendoza que acertó los seis números (08, 12, 15, 18, 21, 36) y se llevó 3.310 millones de pesos que distribuye la Lotería de Santa Fe bajo la modalidad revancha que consiste en que la totalidad de la recaudación se destina a conformar el pozo mayor.

Con cuánto dinero se queda ARCA del premio del Quini 6

El cálculo utilizado para la retención por parte del gobierno nacional sobre el premio el del 31 por ciento sobre el 90 por ciento del total. En ese sentido, el ganador recibirá tras el descuento de ARCA un total de $2.387.002.592,20, de los $3.310.683.208,20 que ganó originalmente tras su apuesta en una agencia de Palmira, San Martín.

De acuerdo con la normativa vigente, los premios de lotería tributan bajo un esquema específico:

Se aplica el 31% sobre el 90% del premio total , ya que el 10% restante se considera no imponible.

La retención se realiza de manera automática al momento del pago, sin necesidad de que el ganador realice trámites adicionales.

Es así como la ex AFIP se quedará con $923.680.616 por los aranceles que retiene por Ley. También hubo 13 ganadores del primer premio bajo la modalidad de “Siempre sale“, que tenía un pozo acumulado de 424.127.583 pesos. Por lo que cada ganador embolsó 32.625.198,69 pesos sin los descuentos.

Cabe señalar que por motivos de seguridad, la identidad del ganador del premio millonario permanece bajo estricta reserva hasta que concluya el proceso de validación y cobro.

Otro punto importantes es que el plazo para reclamar el premio se mantiene en noventa días, según el reglamento oficial. Pasado ese periodo, la suma no cobrada retorna a los fondos generales de la lotería.