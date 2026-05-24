ARCA confirmó la prórroga de un trámite clave

ARCA prorrogó la presentación de un trámite clave.

En las últimas horas la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la prórroga del plazo de los vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales.

Esta medida de la ex AFIP responde al período fiscal 2025 y fue formalizada a través de la resolución 5851, publicada Boletín Oficial. Esto es por la dificultad de cumplir el cronograma que manifestaron desde algunos sectores.

Cuándo es la nueva fecha límite para la presentación de Ganancias

ARCA determinó que la nueva fecha tope para presentar y abonar los tributos, tanto para el régimen general como para el Régimen Simplificado de Ganancias, será el 27 de julio. Según el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, un grupo de tributaristas manifestaron las dificultades en cumplimentar ese cronograma tras una reunión el pasado jueves.

"Este plazo adicional se otorga con el fin de facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias", señaló ARCA a través de los considerandos de la resolución. Cabe señalar que los vencimientos originales de Ganancias y Bienes Personales estaban programados para mediados de junio, según la terminación del DNI del contribuyente.

Otro punto importante es que esto se enmarca dentro del plan del gobierno para que los argentinos "saquen sus dólares de debajo del colchón" y que según números del oficialismo, unas 80 mil personas adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias. No se trata de un buen número ya que desde la propia gestión nacional señalaron que había un potencial de un millón de contribuyentes que se podían adherir a este sistema que tiene como objetivo que los dólares "informales" pasen al sistema económico formal.

“La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lleva registradas más de 80.000 adhesiones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. La cifra se duplicó en los últimos 20 días, fecha en que ARCA puso a disposición el aplicativo para presentar las declaraciones juradas”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo hace pocos días.

El sistema había comenzado con unos 5800 inscriptos y luego sumó nuevas adhesiones durante abril, después de la puesta en marcha de la herramienta digital que permite cargar declaraciones juradas con datos precargados y validaciones automáticas.

Un punto clave es cuántos de esos contribuyentes finalmente terminarán presentando la declaración jurada bajo el régimen simplificado y no a través del esquema general, ya que la adhesión no implica automáticamente que el contribuyente utilice fondos no declarados ni que complete el trámite definitivo, y las personas pueden cambiar de opinión antes del vencimiento.