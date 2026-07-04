Ver Canadá vs. Marruecos en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Canadá vs Marruecos protagonizan un partidazo.

Canadá y Marruecos se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El torneo comienza a entrar en su etapa decisiva, donde cada vez quedan menos equipos. Y superada una inédita fase inicial y los dieciseisavos de final. En este nuevo momento, hay equipos que buscan escribir nuevas páginas históricas. En este caso, dos equipos que crecieron mucho y se volvieron muy competitivos se cruzan en un gran mano a mano.

El encuentro se disputará en Houston y enfrentará a dos selecciones que llegan con argumentos diferentes, pero con la misma ilusión. Por un lado estará el anfitrión canadiense, que atraviesa la mejor copa del mundo de su historia. Del otro, Marruecos, el seleccionado africano que volvió a demostrar que su histórica campaña en Qatar 2022 no fue una casualidad y que pretende seguir entre los protagonistas del fútbol mundial.

Por dónde ver Canadá contra Marruecos por el Mundial 2026

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Canadá entre Marruecos será transmitido por DSports, Flow y Paramount +.

Cómo llegan al encuentro Canadá y Marruecos

Canadá se clasificó a los octavos de final después de finalizar en el segundo puesto del Grupo B, únicamente por detrás de Suiza. Ya en la primera ronda eliminatoria consiguió una victoria histórica al derrotar 1-0 a Sudáfrica gracias a un agónico gol de Stephen Eustáquio en tiempo de descuento. Ese triunfo no solo le permitió avanzar de fase, sino que también significó la primera clasificación del seleccionado canadiense a los octavos de final de una Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Jesse Marsch encontró en el orden táctico y la intensidad física sus principales virtudes. Además del liderazgo de Eustáquio en la mitad de la cancha, Canadá cuenta con el desequilibrio de Tajon Buchanan, la jerarquía ofensiva de Jonathan David y un plantel que supo aprovechar el impulso de jugar el Mundial como uno de los tres países anfitriones.

Marruecos celebró la clasificación frente a Países Bajos.

Marruecos, en tanto, también terminó segundo en el Grupo C, por detrás de Brasil. En la ronda anterior protagonizó uno de los grandes golpes del certamen al eliminar por penales a Países Bajos luego de igualar 1-1 en los 120 minutos. La figura volvió a ser el arquero Bono, determinante en la definición desde los doce pasos, mientras que jugadores como Brahim Díaz, Saibari y Ounahi sostuvieron el nivel de un equipo que volvió a mostrar personalidad en los momentos decisivos.

Los Leones del Atlas intentan repetir, e incluso superar, la histórica actuación conseguida en Qatar 2022, cuando se convirtieron en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de un Mundial. Ahora buscarán un nuevo paso entre los ocho mejores, mientras que Canadá intentará seguir alimentando el sueño frente a su gente. El ganador del cruce se enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre Paraguay y Francia.