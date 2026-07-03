Antes de la boda de Taylor y Travis, fueron las de Guillermo y Catalina, y la de George y Amal

Madison Square Garden, antes de la supuesta boda entre Taylor Swift y Travis Kelce.

La boda ​de Taylor Swift y Travis Kelce ha sido una de las uniones de famosos más sonadas de este siglo, pero no es, ‌ni mucho menos, la única ‌pareja que ha acaparado la atención internacional.

EL PRÍNCIPE GUILLERMO Y CATALINA MIDDLETON

El heredero al trono británico se casó con su novia de la universidad, Kate Middleton, el 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster, en Londres. Casi 2.000 invitados asistieron a la ceremonia en persona, y millones más en todo el mundo la vieron por televisión. Middleton lució ​el anillo de ⁠compromiso que había pertenecido a la madre del príncipe Guillermo, la princesa ‌Diana, fallecida en un accidente de tráfico en 1997.

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EL ⁠PRÍNCIPE ENRIQUE Y MEGHAN MARKLE

El príncipe Enrique de ⁠Gran Bretaña se casó con la actriz estadounidense Meghan Markle el 19 de mayo de 2018. La unión entre Enrique —un rebelde de la realeza que ⁠ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión al trono ​británico— y Meghan —una mujer divorciada cuya madre es ‌afroamericana y cuyo padre es blanco— no ‌se parecía a ninguna otra que la familia real hubiera visto ⁠antes. Intercambiaron sus votos en el castillo de Windsor, en una ceremonia que combinó antiguos rituales ingleses con la cultura afroamericana, incluyendo un coro de góspel que interpretó "Stand by Me", un éxito de la década de ​1960 del ‌cantante de soul estadounidense Ben E. King.

GEORGE CLOONEY Y AMAL ALAMUDDIN

El actor ganador de un Óscar y soltero empedernido George Clooney se casó con la abogada especializada en derechos humanos Amal Alamuddin en Venecia, en Italia, el 27 de septiembre de 2014. ⁠El Gran Canal de Venecia se convirtió en una alfombra roja acuática a medida que llegaban Clooney y otras estrellas de primera línea de Hollywood. Entre los asistentes se encontraban los actores Matt Damon y Bill Murray, la modelo Cindy Crawford, la editora de Vogue Anna Wintour y el cantante de U2, Bono.

JEFF BEZOS Y LAUREN SÁNCHEZ

El fundador de Amazon.com, Jeff Bezos, y la periodista ‌Lauren Sánchez también eligieron Venecia para celebrar su boda el 27 de junio de 2025. La pareja intercambió los anillos en la pequeña isla de San Giorgio, frente a la plaza de San Marcos, ante invitados de primer nivel como Bill Gates, Leonardo DiCaprio, la reina Rania de Jordania y Oprah ‌Winfrey.

KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST

La estrella de reality shows y empresaria Kim Kardashian se casó con el rapero ganador de un Grammy Kanye West en un ‌castillo del siglo XVI ⁠con vistas a la histórica ciudad de Florencia, en Italia, el 24 de mayo de 2014. La boda formó ​parte de una celebración de varios días que comenzó con una cena de ensayo en Francia, en el Palacio de Versalles. La pareja se divorció en 2022.

Con información de Reuters