El posible nuevo "delito" de Adorni que revelaron en TN: "Una demanda"

El posible nuevo "delito" de Adorni que revelaron en TN.

En TN analizaron qué podría suceder con el ahora ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, después de su renuncia al cargo, con especial foco en la custodia que lo acompaña tras su polémica salida del Gobierno.

Durante una emisión del canal, el periodista Bruno Yacono puso sobre la mesa una duda sobre el futuro del ex funcionario y el eventual mantenimiento de su custodia oficial. "No sé quién lo dijo, pero si Adorni, fuera del Gobierno, sigue teniendo custodia, es un delito", afirmó al analizar el escenario que podría darse, en medio de acusaciones de que el ex vocero de la Presidencia todavía se movería con custodia.

La observación dio pie a la intervención de Jonatan Viale, quien recordó una postura que ya había expresado anteriormente. "Es como dije yo, te vas a comer una demanda. Si no sos funcionario", sostuvo el conductor.

El posible nuevo "delito" de Adorni que revelaron en TN.

La respuesta de Franco Mercuriali

En el mismo intercambio, Franco Mercuriali también dio su punto de vista y relativizó la posibilidad de que el ex jefe de Gabinete continúe con un esquema de protección oficial, tras la aclaración de que sería por supuesta amenazas. "No rompió ningún negocio, ningún curro, no se metió con ninguna mafia tampoco como para que reciba (custodia)", expresó el periodista.