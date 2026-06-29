Solo para jubilados: cómo es la visita gratis que se podrá hacer a una de las estaciones más icónicas de la Ciudad de Buenos Aires

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden disfrutar de actividades completamente gratis con el Pase Cultural. Una de las propuestas para el próximo fin de semana es una visita guiada por la histórica estación Retiro. Se trata de una oportunidad clave para descubrir la historia y la arquitectura de un sitio porteño clave.

Solo para jubilados: cómo participar de la visita gratis a la Estación de Retiro

La visita guiada gratis en la estación Retiro será el próximo 4 de julio en la estación Retiro de la línea Mitre. Declarada Monumento Histórico en 1997 y con más de 100 años de historia, el recorrido permite conocer espacios no habilitados al público en general, como por ejemplo, sus balcones. Mientras que un guía explica los detalles de su historia cultural y arquitectónica.

Las visitas cuentan con sectores a los cuales se accede por escaleras y duran alrededor de 60 minutos, por lo que se recomienda concurrir con calzado cómodo y paraguas en caso de lluvia. La actividad es totalmente gratuita para los beneficiarios del Pase Cultural, quienes pueden inscribirse de manera online en el formulario. Cada reserva es válida por un solo lugar. Ante dudas o consultas, se puede consultar a la [email protected].

Cómo funciona el Pase Cultural: el paso a paso para inscribirse

El Pase Cultural para Adultos Mayores es un programa del Gobierno porteño que busca acercar diferentes actividades culturales a los jubilados y pensionados recientes en la Ciudad de Buenos Aires. En concreto, les otorga a los beneficiarios una tarjeta física y/o digital, llamada Tarjeta Pase, con un crédito disponible para gastar durante seis meses en los locales adheridos. Además, ofrece beneficios y descuentos en cines, teatros, museos y librerías porteñas.

La inscripción al Pase Cultural puede hacerse de manera presencial o virtual; ambas son muy simples: