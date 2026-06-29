Europa atraviesa una histórica ola de calor que afecta especialmente a Francia provocando un fuerte aumento de las muertes, lo que derivó en el desborde de la capacidad de las morgues de París y sus alrededores. En paralelo, debieron incorporar cámaras frigoríficas temporales para almacenar los cuerpos sin vida.

A medida que la histórica ola de calor se desplaza con sus temperaturas extremas hacia otras partes de Europa, en Francia comenzaron a contabilizar el costo humano que dejó su paso. Según informó Euro News, el trabajo estadístico y de salud pública para contabilizar las muertes podría llevar semanas o meses.

Entre las principales víctimas se encuentran personas mayores que fallecieron en sus casas. El pico de muertes llevó a la saturación de los servicios funerarios, que debieron rechazar la gestión de varios sepelios. "Desde la semana pasada recibimos cada vez más solicitudes y, desde este fin de semana, nuestra funeraria está completa. No nos queda ninguna plaza y se debe a la ola de calor. Hemos propuesto a las autoridades instalar lo que llamamos contenedores frigoríficos frente a nuestro tanatorio. Estamos a la espera de su autorización", relató Zouhaeir Hertelli, director del Funerarium International Paris-Orly.

Del total de muertes, un 40% fueron en domicilios en el centro del país y el 85% de los muertos tenían de 65 años para arriba. El número de muertes adicionales surge de comparar el promedio diario de muertes de junio del año pasado con los de esta última semana que es cuando fue el pico de calor. El año pasado el promedio de muertes por día en junio era de entre 900 y 1000 muertes por día y ahora, en plena ola, mueren por día entre 1200 y 1400.

Cuántas personas murieron en Francia por la ola de calor

La Agencia Nacional de Salud Pública (Santé Publique France) indicó que las muertes se dispararon durante el pico de la ola de calor en el país la semana pasada, que abrasó a gran parte de Francia con temperaturas que en muchos sitios superaron los 40 grados. Incluso, batieron récord de máximas nocturnas que golpeó doblemente a los cuerpos ya fatigados.

En este contexto, más de 1200 personas murieron el miércoles pasado cuando registraron el día más caluroso de su historia y rompió un récord que había establecido apenas el día anterior. Luego, el jueves aumentaron a más de 1400 y otros 1400 el viernes.

La agencia anticipó que podría haber un exceso de mortalidad a medida que lleguen más certificados de defunción de personas que fallecieron en sus casas y en centro de atención para personas, donde la mayoría de los decesos aún no fueron registrados de manera electrónica. “En consecuencia, la cifra será más alta”, aseguraron.

Hasta el momento, el 85% de las muertes registradas hasta ahora durante los tres días mencionados corresponden a mayores de 65 años y hubo un fuerte incremento de muertes en el hogar, alrededor del 40%.

Las medidas para preservar a los cuerpos

Por su parte, el ayuntamiento francés instaló dos unidades temporales de almacenamiento, con 20 plazas cada una, y los hospitales de la ciudad aportaron otras 50 adicionales. Hertelli comentó que algunas funeraria debieron almacenar cuerpos en lugares lejanos como Chartres, a unos 80 kilómetros de París.

“Las familias están sufriendo”, afirmó. “No tenemos ninguna solución que ofrecerles, porque las funerarias están llenas. Así que nos afecta profundamente, sentimos empatía por ellas, pero no hay nada que podamos ofrecer. Realmente nos enfrentamos a un problema, un gran problema”, expresó.