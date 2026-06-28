Once personas mueren en accidente aéreo en el noreste de Francia, dicen autoridades

Once personas murieron al estrellarse una avioneta el domingo en la localidad de Tomblaine, al noreste de Francia, informó la prefectura local.
La avioneta pertenecía a una escuela de paracaidismo. El piloto y los diez pasajeros —cinco alumnos y cinco instructores— fallecieron en el accidente, según la prefectura.
El ministro del Interior francés se dirigía al lugar del siniestro, informó el Ministerio del Interior.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Yves Seguy, prefecto regional, dijo a la cadena BFM que la aeronave parecía haber sufrido daños antes de caer en picado hacia el suelo. El accidente se produjo en una zona urbanizada, cerca de un centro comercial.
"Unos pocos metros más o menos y el accidente podría haber causado víctimas colaterales", afirmó Seguy.
El fiscal local no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
(Reporte de Makini Brice y Bertrand Boucey; edición de Andrew Heavens y Ros Russell; Editado en Español por Ricardo Figueroa)