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Once personas mueren en accidente aéreo en el noreste de Francia, dicen autoridades

28 de junio, 2026 | 10.41

Once personas murieron al estrellarse una ‌avioneta ‌el domingo en la localidad de Tomblaine, al noreste de Francia, informó la prefectura local.

La avioneta pertenecía a ​una escuela ⁠de paracaidismo. El ‌piloto y los ⁠diez pasajeros —cinco ⁠alumnos y cinco instructores— fallecieron en el accidente, según ⁠la prefectura.

El ministro ​del Interior francés ‌se dirigía al ‌lugar del siniestro, ⁠informó el Ministerio del Interior.

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Yves Seguy, prefecto regional, dijo a ​la ‌cadena BFM que la aeronave parecía haber sufrido daños antes de caer en ⁠picado hacia el suelo. El accidente se produjo en una zona urbanizada, cerca de un centro comercial.

"Unos pocos metros ‌más o menos y el accidente podría haber causado víctimas colaterales", afirmó Seguy.

El fiscal local no ‌respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Reporte ‌de Makini ⁠Brice y Bertrand Boucey; edición ​de Andrew Heavens y Ros Russell; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

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