Once personas mueren en accidente aéreo en el noreste de Francia, dicen autoridades

Los equipos de rescate franceses trabajan en el lugar del accidente aéreo en Tomblaine

Once personas murieron al estrellarse una ‌avioneta ‌el domingo en la localidad de Tomblaine, al noreste de Francia, informó la prefectura local.

La avioneta pertenecía a ​una escuela ⁠de paracaidismo. El ‌piloto y los ⁠diez pasajeros —cinco ⁠alumnos y cinco instructores— fallecieron en el accidente, según ⁠la prefectura.

El ministro ​del Interior francés ‌se dirigía al ‌lugar del siniestro, ⁠informó el Ministerio del Interior.

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Yves Seguy, prefecto regional, dijo a ​la ‌cadena BFM que la aeronave parecía haber sufrido daños antes de caer en ⁠picado hacia el suelo. El accidente se produjo en una zona urbanizada, cerca de un centro comercial.

"Unos pocos metros ‌más o menos y el accidente podría haber causado víctimas colaterales", afirmó Seguy.

El fiscal local no ‌respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Reporte ‌de Makini ⁠Brice y Bertrand Boucey; edición ​de Andrew Heavens y Ros Russell; Editado en Español por Ricardo Figueroa)