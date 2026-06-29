Reconstruirán dos estaciones clave de la línea Urquiza: cómo serán las obras y qué pasará con el servicio.

Los pasajeros de la línea Urquiza podrían comenzar a ver importantes cambios en los próximos meses. Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) lanzó una licitación para llevar adelante la reconstrucción integral de las estaciones Martín Coronado y Ejército de los Andes, dos de las paradas ubicadas en el partido bonaerense de Tres de Febrero que presentan problemas estructurales y requieren una intervención profunda.

La iniciativa forma parte de las obras impulsadas bajo el marco de la Emergencia Ferroviaria, un programa que busca mejorar las condiciones de seguridad e infraestructura en distintas líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires. En el caso del Urquiza, se trata de la quinta licitación lanzada en los últimos meses para modernizar distintos sectores del ramal.

Qué obras se harán en las estaciones

Según los pliegos de la licitación, ambas estaciones serán sometidas a una reconstrucción prácticamente total. Los trabajos contemplan la demolición de andenes, accesos, sanitarios, boleterías, oficinas operativas, pasos peatonales y otras estructuras existentes que actualmente presentan deterioro y deficiencias estructurales. Posteriormente, toda esa infraestructura será construida nuevamente con estándares actualizados de seguridad y accesibilidad.

Además de las intervenciones sobre los edificios y espacios destinados a los pasajeros, el proyecto también prevé tareas vinculadas al sistema ferroviario, incluyendo trabajos sobre señalamiento y otros elementos operativos necesarios para el funcionamiento de la línea.

Desde ADIF señalaron que las obras responden a problemas estructurales detectados en ambas estaciones y que la renovación busca reducir riesgos operativos y mejorar las condiciones de viaje para los usuarios.

Cómo funcionarán los trenes durante las obras

Uno de los aspectos más importantes para los pasajeros es que el servicio no será suspendido. De acuerdo con la documentación de la licitación, las obras deberán ejecutarse manteniendo la operación de la línea, por lo que se instalarán andenes provisorios en las inmediaciones de las estaciones mientras duren los trabajos.

La contratación está dividida en dos renglones, uno para cada estación. En el caso de Ejército de los Andes se prevé un plazo de ejecución de 420 días corridos, mientras que para Martín Coronado el período estimado es de 300 días. Aunque podrían establecerse ventanas específicas de trabajo con restricciones temporales en la circulación ferroviaria, la intención es minimizar el impacto sobre los usuarios habituales del ramal.

La transformación más grande de la línea en años

Las nuevas obras se suman a otros proyectos ya iniciados en la línea Urquiza. Actualmente avanza la reconstrucción integral de la estación General Lemos, cabecera del servicio ubicada en San Miguel, donde se están renovando andenes, accesos, edificios operativos y otras estructuras históricas. Además, recientemente se licitaron trabajos para renovar un puente ferroviario en Villa Bosch y para modernizar el sistema de señalamiento entre Rubén Darío y General Lemos.

En conjunto, estas intervenciones representan uno de los programas de renovación más importantes que recibió la línea en los últimos años. El objetivo es revertir décadas de deterioro acumulado y mejorar tanto la seguridad operativa como la experiencia diaria de los miles de pasajeros que utilizan el servicio para desplazarse entre la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del conurbano bonaerense.