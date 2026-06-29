Por la crisis económica nacional, gremios docentes realizarán paro en provincia de Buenos Aires

Los gremios docentes AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA convocaron este lunes a un paro provincial para este martes. A través de un comunicado exigieron una “urgente convocatoria a paritarias”, y un “aumento salarial que recomponga el poder adquisitivo del sector”, carcomido por la crisis económica nacional.

Además, rechazaron la “sobrecarga laboral”, “el desfinanciamiento de la educación técnica” y la “reforma previsional”, al tiempo que demandaron “garantizar las prestaciones de IOMA”. Los sindicatos también denunciaron el desfinanciamiento del Gobierno Nacional. Desde la Gobernación, vincularon el conflicto salarial al "ensañamiento" del presidente Javier Milei con la Provincia y explicaron que "se está trabajando en el mejor acuerdo paritario posible". "No es que está cerrado el diálogo", sostuvieron.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El reclamo gremial

Los sindicatos docentes detallaron que, frente a un contexto en el que desde Nación se produce un enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires, más un ajuste brutal en la educación pública y ante el grave clima de violencia en todo el país, “la medida provincial se adopta ante la falta de respuestas frente a demandas que venimos sosteniendo desde el sector”.

En ese sentido, demandan “una propuesta salarial que permita recomponer el salario, exigencia que se dirige tanto al Gobierno Nacional, por la restitución del FONID, como al provincial, a quien le requerimos la convocatoria urgente a paritarias”. “Es imprescindible que se atienda el pedido que las organizaciones sindicales venimos planteando de manera reiterada, ya que la pérdida del poder adquisitivo golpea directamente las condiciones de vida de las y los trabajadores de la educación”, señalaron.

Otra demanda que detallaron se trata de hechos de violencia en las escuelas. “Ante los reiterados hechos de violencias que suceden en las escuelas”, exigieron la “plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, y un protocolo complementario”. También, la aplicación de la Legislación vigente para que “sean penalizados los delitos y las contravenciones”; y el reclamo al Estado provincial para que “adopte medidas concretas y efectivas que garanticen la integridad psicofísica de docentes, estudiantes y de toda la comunidad educativa”.

“Denunciamos la sobrecarga de tareas que enfrentan las y los docentes”, lo que hace necesario garantizar la desconexión total y el “respeto a la jornada laboral”. Al respecto, los gremios piden realizar “modificaciones concretas” al Régimen Académico, ya que “el incremento de la jornada laboral no puede seguir siendo naturalizado y es responsabilidad de las autoridades dar respuestas concretas que alivien esta situación”.

Finalmente le exigen al Gobierno Nacional la “restitución del artículo del presupuesto destinado al financiamiento de la Escuela Técnico Profesional y de los recursos necesarios para garantizar su sostenimiento”. Rechazaron el desfinanciamiento que compromete la formación de miles de jóvenes y pone en riesgo el desarrollo de una educación técnica pública, inclusiva y de calidad, expresaron.