Padre e hijo rescatados con vida tras cuatro días entre los escombros de terremotos en Venezuela

Consecuencias de los terremotos en La Guaira

Un padre y su hijo fueron rescatados el domingo con vida de entre los ‌escombros de un ‌edificio derrumbado, cuatro días después de los devastadores terremotos que azotaron Venezuela, en una escena que llenó de esperanza a los rescatistas mientras trabajaban contrarreloj para encontrar a más sobrevivientes.

Los socorristas transportaron a la pareja, visiblemente debilitada, en camillas improvisadas con tela, ​ambos con mascarillas, ⁠a través de calles llenas de escombros hasta ‌una ambulancia que los esperaba, mientras una ⁠multitud se congregaba alrededor de ⁠los vehículos de emergencia en La Guaira, el estado costero más afectado por dos terremotos dobles del miércoles ⁠que dejaron al menos 1.450 fallecidos y ​decenas de miles de desaparecidos.

El rescate ‌se produjo tras 12 horas ‌de minuciosos esfuerzos de los equipos que rastrearon ⁠las ruinas, utilizando cámaras de búsqueda especializadas, y trabajando con cuidado entre los escombros inestables para llegar hasta las víctimas atrapadas.

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El equipo de rescatistas ​en esa ‌zona incluye a miembros de la Seguridad Civil francesa y socorristas estadounidenses del Equipo de búsqueda y rescate urbano del condado de Fairfax, Virginia, que en la víspera rescataron a ⁠una madre y su bebé de nueve meses.

"Están extremadamente débiles, como cualquier paciente atrapado bajo los escombros durante cuatro días, por lo que estamos haciendo todo lo posible para rehidratarlos y administrarles diversos medicamentos durante el proceso de extracción que avanza muy lentamente", dijo el ‌coronel Anthony, de la Seguridad Civil francesa.

Antes de extraer a los familiares, los rescatistas prepararon sueros intravenosos y levantaron desmonte. Otros, permanecieron junto a los escombros buscando señales de vida y comunicándose con sus colegas entre ‌los restos.

Al menos 33 personas fueron rescatadas durante el fin de semana, aunque decenas de miles aún permanecen ‌desaparecidas, lo que ⁠aumentaba el temor de que se agotara el tiempo para encontrar sobrevivientes. Según especialistas, ​pasadas 72 horas tras un sismo, se reducen drásticamente las probabilidades de encontrar víctimas con vida bajo los escombros.

Con información de Reuters