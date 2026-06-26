Cuándo se cobra el aguinaldo en Provincia de Buenos Aires

El último día de junio y los primeros días de julio serán las fechas que el gobierno bonaerense definió para abonar el medio aguinaldo del 2026. Desde el ministerio de Hacienda provincial detallaron que el pago del salario anual complementario se percibirá junto con el sueldo de junio.

De esta manera, la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), un derecho laboral establecido por ley para quienes se desempeñan en relación de dependencia y para los beneficiarios del sistema previsional, se percibirá en los próximos días. En medio de una fuerte recesión y con la mora en el crédito a las familias en alza, el aguinaldo será utilizado, entre otros aspectos, para cancelar gasto.

En abril la mora del pago de tarjeta alcanzó al 26,9% de las personas endeudadas dentro del sistema financiero ampliado. En total, 5,3 millones de personas registran mora tardía sobre un universo de 19,8 millones de deudores con algún tipo de crédito.

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El cronograma de pago

Dependiendo la jurisdicción del Estado bonaerense en que se trabaje, el pago diferirá del día. Los primeros en percibir el aguinaldo y el sueldo de junio serán quienes trabajen en la Dirección de Vialidad, el OCEBA y el Instituto de la Vivienda el 30 de junio.

El 1 de julio será el turno de los y las trabajadoras del ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. El jueves 2 de julio lo percibirán los empleados del ministerio de Salud y la Caja de Policía.

Finalmente, el próximo viernes 3 de julio cobrarán en Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaria General, Coordinación General Unidad Gobernador, Ministerio de las Mujeres y Diversidad, Ministerio de Economía, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fondo Provincial de Puertos, Ministerio de Desarrollo Agrario, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Trabajo, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Comunicación Pública y Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA).

También la Autoridad del Agua, Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Comisión por la Memoria, Comité de Cuenca del Rio Reconquista (COMIREC), Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO), Ente Administrativo Astilleros Río Santiago, Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Poder Legislativo, Universidad Policial del Sudoeste (UPSO), Universidad Provincial de Ezeiza, Jefatura de Asesores del Gobernador, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, Ministerio de Transporte, Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo. El 6 de julio lo hará el Poder Judicial, y el martes 7 será el turno de la Dirección General de Cultura y Educación.