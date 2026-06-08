La deuda en el crédito se disparó al 27% y ya afecta a 5 millones de familias

La mora en el crédito a las familias volvió a subir en abril y alcanzó al 26,9% de las personas endeudadas dentro del sistema financiero ampliado. En total, 5,3 millones de personas registran mora tardía sobre un universo de 19,8 millones de deudores con algún tipo de crédito.

El relevamiento, elaborado por Analytica en base a datos del BCRA, incluye bancos, fintech, mutuales y cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. La deuda total de las familias dentro de ese sistema asciende a $74,2 billones, equivalente al 6,5% del PIB. Del total, el 82,4% corresponde a bancos, el 10,1% a fintech y el 7,5% al resto de las entidades.

De acuerdo con el informe, 14,3 millones de personas tienen al menos una deuda bancaria, aunque también pueden registrar compromisos con otros proveedores no financieros. Otros 5,5 millones están endeudados exclusivamente por fuera del sistema bancario.

Al medir la mora por cantidad de personas, el 19,2% de quienes solo tienen deuda bancaria registra atrasos, mientras que entre quienes tienen deuda únicamente con fintech el porcentaje llega al 28,9%.

La relación entre mora e ingresos también aparece reflejada en el monotributo. La categoría A, de menor facturación, registra una irregularidad de cartera del 14% y un 17,9% de personas en mora tardía. En la categoría K, de mayor facturación, esos porcentajes bajan al 7,5% y 8,5%, respectivamente.

La mora familiar según el tipo de entidad y la región

La situación muestra diferencias relevantes según el tipo de entidad. Si el análisis se realiza por volumen de crédito, la irregularidad de cartera es del 11,9% en los bancos, sube al 21,6% en las fintech y alcanza el 43,1% en el resto de las entidades no financieras. En ese último grupo, el monto de deuda irregular llega a $2,7 billones, de los cuales $1,4 billones corresponden a deuda asociada a tarjetas de consumo y préstamos a sola firma.

El deterioro también presenta una fuerte heterogeneidad territorial. Las provincias del norte aparecen entre las más afectadas, aunque San Juan registra el porcentaje más alto de deudores en mora tardía, con 36%. Le siguen La Rioja, con 35,3%, y Catamarca, con 34,8%. En el otro extremo se ubican CABA, con 16,1%; La Pampa, con 19,5%; y Neuquén, con 23,6%.

En la provincia de Buenos Aires, la tasa de deudores con al menos un crédito en mora tardía es del 27,7%, pero la situación cambia al separar el conurbano del resto del territorio bonaerense. En los municipios del Gran Buenos Aires, la mora alcanza al 30,3% de los deudores, frente al 23,1% en el interior provincial. Dentro del conurbano, Florencio Varela encabeza el ranking con 38,3%, mientras que Vicente López registra el nivel más bajo, con 15,1%.

El informe también advierte que la mora impacta con mayor fuerza entre los jóvenes de 18 a 30 años, donde se ubica cerca del 40%. Analytica vincula ese fenómeno con el deterioro de la inserción laboral juvenil durante 2025. En el caso de las mujeres de 14 a 29 años, la desocupación pasó del 13,8% al 16,8% entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo período de 2025. Entre los varones, subió del 12,5% al 16,2%.