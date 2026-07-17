Dolor en la televisión por la muerte de uno de los productores más famosos

Un productor muy conocido falleció a los 80 años por causas desconocidas.

El productor de televisión Javier Labrada Borquez falleció a los 80 años por causas que no fueron informadas. La noticia fue confirmada el martes 14 de julio por su familia a través de un comunicado publicado en las redes sociales. En el mensaje, sus seres queridos expresaron: “Con mucha tristeza, pero también con un profundo agradecimiento por la vida que compartió con nosotros”.

Luego, el comunicado continuó: “Queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Javier Labrada Borquez. Hay personas que dejan una huella imposible de borrar, y él fue una de ellas. Quienes tuvimos la fortuna de compartir la vida con él nos quedamos con sus risas, sus anécdotas, sus viajes, las sobremesas y tantos momentos bonitos que seguiremos recordando”.

La última despedida se realizó el 15 de julio en una sala velatoria de la Ciudad de México, donde familiares, amigos y colegas se reunieron para darle el último adiós. Con su partida, la industria televisiva despidió a una figura muy respetada y de extensa trayectoria dentro del ámbito artístico.

La gran trayectoria de Javier Labrada Borquez

Javier Labrada Borquez fue una de las figuras más respetadas del mundo de la comunicación y la televisión mexicana. A lo largo de su extensa trayectoria se destacó por su trabajo detrás de cámara, donde ocupó distintos cargos vinculados con la producción, la programación y el desarrollo de contenidos que marcaron a varias generaciones de televidentes.

Su legado quedó reflejado en numerosos proyectos televisivos de gran impacto, aunque uno de los más recordados fue Netas Divinas, uno de los ciclos más exitosos de la televisión mexicana. Además de su labor como productor, tuvo un papel fundamental en la expansión de los medios de comunicación mexicanos. Asumió la responsabilidad de coordinar la distribución de contenidos audiovisuales del multimedio y lideró el área de programación, impulsando la llegada de distintas producciones a nuevos mercados y fortaleciendo la presencia de la televisión mexicana dentro y fuera del país.