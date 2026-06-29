Fin: hasta Mariana Brey le soltó la mano a Adorni, celebró su renuncia y quedó todo grabado

La periodista libertaria Mariana Brey celebró la renuncia de Manuel Adorni al aire en A La Barbarrosa.

Manuel Adorni abandonó su cargo como jefe de Gabinete tras presentar su renuncia en medio de una fuerte presión política y judicial por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito. A raíz de esta polémica, varios periodistas que en un principio apoyaban al ex funcionario comenzaron a pedir su renuncia cuando estalló el conflicto. En ese sentido, Mariana Brey expresó que está de acuerdo con la decisión que se tomó.

Durante una transmisión en vivo de A La Barbarossa (Telefe), la periodista libertaria expresó: “Claramente era la decisión que había que tomar. A mi me pasaba esto también, ayer pensaba y digo, reflexionando sobre la brecha que hay entre lo ético y la justicia, me parece que se achicó. Hoy más allá de lo que vos puedas demostrar judicialmente, hay otro tema que tiene que ver con que la sociedad necesita creer en los políticos ”.

Asimismo continuó: “Para creer en los políticos, más allá de que vos judicialmente, que veremos después el proceso en qué queda, tenes que ser honesto y ético. Y esto antes la sociedad no lo pedía. Por eso yo de alguna forma celebro que pasen estas cosas porque de ahora en adelante, a todos los políticos hay que pedirles que sean éticos y honestos”.

La Libertad Avanza ya tiene un nuevo reemplazo para Manuel Adorni

El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció el pasado domingo el reemplazo de Manuel Adorni mediante una foto publicada en sus redes sociales junto a Karina Milei. La noticia se dio luego de una reunión entre el mandatario y el dirigente del PRO, Diego Santilli, quien será el próximo jefe de Gabinete.

Asimismo, Milei escribió en la descripción de la imagen: “Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. VLLC!”.