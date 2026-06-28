Raducanu se retira por una lesión en la pierna en vísperas de Wimbledon

Wimbledon

La ​tenista número uno de Reino Unido, Emma Raducanu, se retiró de Wimbledon el domingo, en vísperas de ‌su partido de primera ‌ronda, debido a una fractura por estrés en la parte baja de la pierna derecha.

La excampeona del Abierto de Estados Unidos, de 23 años, publicó un mensaje en Instagram en el que anunció su decisión.

"He hecho todo lo posible para intentar estar mañana en el inicio, pero tras una ​última resonancia magnética ⁠realizada esta noche, la molestia con la que he ‌estado lidiando se ha convertido en una fractura ⁠por estrés", dijo la cabeza ⁠de serie número 30. "Los médicos me han aconsejado que deje de esforzarme".

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Raducanu tenía previsto enfrentarse este lunes a la croata Antonia ⁠Ruzic en la pista número uno.

El domingo por ​la mañana había dicho a periodistas que ‌tenía la intención de jugar.

Raducanu, que ‌se ha reunido recientemente con su entrenador Andrew Richardson, ⁠llegó a la final del Queen's Club hace dos semanas, pero se retiró del Abierto de Nottingham, lo que suscitó preocupaciones sobre su estado físico.

Además, no había podido ​entrenar la ‌semana pasada y el sábado tuvo que acortar una sesión de entrenamiento debido a molestias en la parte inferior de la pierna.

"Tengo una molestia en la parte inferior de la pierna con la que ⁠llevo lidiando desde antes de Queen's, de hecho, desde el final de la temporada de tierra batida. La he ido controlando", explicó Raducanu.

Desde su gran éxito en 2021, cuando se proclamó campeona del Abierto de Estados Unidos como adolescente procedente de la fase de clasificación, la carrera de Raducanu se ha visto ‌interrumpida por lesiones y enfermedades, además de frecuentes cambios de entrenador.

A principios de esta temporada tuvo que lidiar con una enfermedad posviral y un problema de espalda antes de caer en primera ronda del Abierto de Francia.

Raducanu se perdió tanto el ‌Abierto de Francia como Wimbledon en 2023 tras someterse a intervenciones quirúrgicas en las manos y el tobillo, y también dio ‌por terminada la ⁠temporada pasada antes de tiempo debido a una enfermedad.

El torneo de Wimbledon se celebra del 29 ​de junio al 12 de julio.

Con información de Reuters