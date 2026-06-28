A días del cruce con la Selección Argentina por el Mundial 2026, Ryan Mendes quedó bajo investigación en Nueva Zelanda tras una denuncia por presunta violación

La previa del cruce entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 quedó marcada por un escándalo extradeportivo. Ryan Mendes, capitán y máxima figura del conjunto africano, es investigado por la Policía de Nueva Zelanda tras una denuncia por presunta violación presentada por una ciudadana brasileña. Mientras la causa avanza, el futbolista continúa formando parte del plantel que enfrentará al vigente campeón del mundo.

Cuando toda la atención estaba puesta en el histórico partido que disputará Cabo Verde frente a Argentina, una grave denuncia alteró el clima dentro de la delegación africana. Según reveló el portal brasileño Globo Esporte, Mendes está siendo investigado por la Policía de Nueva Zelanda tras una acusación de presunto abuso sexual presentada por una mujer brasileña.

La denuncia fue formalizada el pasado 10 de abril y está respaldada por fotografías de lesiones y un informe médico que, de acuerdo con la publicación, documenta distintas heridas sufridas por la denunciante.

El caso tomó una fuerte repercusión internacional debido a que Mendes es el capitán y principal referente futbolístico de Cabo Verde, una selección que disputa por primera vez una Copa del Mundo y que ahora buscará eliminar a la Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026.

Qué dice la denuncia presentada en Nueva Zelanda

De acuerdo con la denuncia, el hecho habría ocurrido el 27 de marzo en un hotel de Auckland, ciudad donde la selección caboverdiana disputó un amistoso frente a Chile durante la última fecha FIFA.

La mujer, que reside en Nueva Zelanda con una visa laboral, había sido contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol para desempeñarse como intérprete de la delegación de Cabo Verde.

Según su relato, fue convocada a una habitación del hotel creyendo que debía realizar tareas vinculadas a su trabajo. Sin embargo, al advertir que se trataba de una reunión de carácter social, decidió retirarse y regresar a su habitación.

Siempre de acuerdo con la denuncia, minutos más tarde Ryan Mendes golpeó la puerta de su cuarto y, tras abrirle, la habría agredido físicamente antes de abusar sexualmente de ella.

Las pruebas que analiza la Policía

La investigación continúa abierta y reúne distintas pruebas que ahora son analizadas por las autoridades neozelandesas.

Entre los elementos incorporados al expediente figuran:

Un informe médico con lesiones compatibles con la denuncia.

Fotografías de hematomas en distintas partes del cuerpo.

El examen forense realizado a la víctima.

Grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel.

Declaraciones de testigos y otros elementos recolectados durante la investigación.

Según trascendió, la denunciante también intentó comunicarse con la Federación Caboverdiana de Fútbol, la FIFA y la Federación Neozelandesa para solicitar que el futbolista fuera excluido del Mundial 2026, aunque aseguró no haber obtenido una respuesta concreta.

La investigación podría extenderse durante varios meses

La Policía de Nueva Zelanda confirmó públicamente que el caso permanece bajo investigación, aunque evitó brindar detalles sobre la identidad de las partes involucradas debido a las normas de privacidad vigentes en el país.

Las autoridades continúan evaluando las pruebas médicas, audiovisuales y testimoniales antes de determinar si existen fundamentos suficientes para presentar cargos formales contra el jugador.

La legislación neozelandesa contempla penas de hasta 20 años de prisión para los delitos de violencia sexual. En caso de avanzar la causa, la Justicia podría emitir una orden de arresto internacional o solicitar la extradición del futbolista, aunque actualmente no existe un tratado de extradición entre Nueva Zelanda y Cabo Verde, como tampoco existe ninguna imputación formal ni medidas judiciales que impidan la participación deportiva del delantero.

Quién es Ryan Mendes, el capitán de Cabo Verde

A sus 36 años, Ryan Mendes es uno de los futbolistas más importantes en la historia de Cabo Verde. Actualmente milita en el Igdir FK, de la Segunda División de Turquía, y es considerado uno de los grandes responsables de la histórica clasificación del seleccionado africano a su primer Mundial.

Durante la fase de grupos del Mundial 2026 fue titular en los tres encuentros disputados por su selección y continúa siendo una pieza clave dentro del esquema del entrenador.

Hasta el momento, ni la Federación Caboverdiana ni la FIFA anunciaron sanciones deportivas o una eventual desafectación del futbolista, por lo que sigue entrenándose con normalidad junto al resto del plantel.