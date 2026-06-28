Stephen Eustaquio, de Canadá, celebra el primer gol de su selección con sus compañeros ante Sudáfrica

La selección de Canadá derrotó 1-0 a Sudáfrica el domingo con un gol de Stephen Eustaquio desde ‌fuera del área en ‌el tiempo de descuento, alcanzando así los octavos de final por primera vez en la historia.

Eustaquio aprovechó un cabezazo desviado de un defensa sudafricano y remató con fuerza desde fuera del área, superando al portero Ronwen Williams, para poner un broche de oro al primer partido de la fase eliminatoria del Mundial, que ​hasta el momento había ⁠sido bastante aburrido.

Sudáfrica, que se había mostrado conforme con jugar ‌la prórroga y una posible tanda de penales ⁠dada su confianza en Williams, realizó ⁠varios intentos furiosos pero infructuosos para empatar antes de que se agotara el tiempo reglamentario, justo cuando el sol se abría paso ⁠entre las nubes en el estadio de Los Ángeles.

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Canadá ​se enfrentará al ganador del partido del lunes ‌entre Países Bajos y Marruecos el ‌4 de julio en Houston por un puesto en ⁠los cuartos de final.

"Se trata de los dos años que llevamos juntos", dijo el entrenador de Canadá, Jesse Marsch, al equipo en una reunión después del pitido final. "Piensen en cómo hablamos ​de apegarnos al ‌plan (...) están demostrando su carácter. Son unos héroes canadienses".

Las ocasiones de gol fueron escasas en una primera parte muy disputada, con poca diferencia entre ambos equipos que jugaban por primera vez en la ronda eliminatoria.

La mejor ⁠oportunidad de Canadá llegó justo antes del descanso, cuando un saque de esquina provocó un forcejeo en el área de Sudáfrica.

Moise Bombito remató de cabeza hacia la portería, pero Aubrey Modiba despejó el balón sobre la línea de gol, antes de que un disparo a quemarropa de Tajon Buchanan golpeara a Williams en el pecho.

Instantes después, Richie ‌Laryea cayó en el área, lo que provocó fuertes protestas canadienses pidiendo penal, pero la decisión se mantuvo tras la revisión del VAR, lo que provocó los abucheos del ejército de aficionados canadienses vestidos de rojo, que dominaban las gradas.

Marsch siguió protestando mientras los equipos ‌abandonaban el campo en el descanso, y Bombito pareció intentar alejarlo del árbitro.

Canadá tuvo otra oportunidad justo antes de la pausa para hidratación ‌de la segunda ⁠mitad, cuando un disparo de Tani Oluwaseyi, que corría a toda velocidad, golpeó en el portero y ​Jonathan David no pudo rematar de cabeza el rebote gracias a un excelente esfuerzo defensivo de Mbekezeli Mbokazi para despejar el balón.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en español por Javier Leira)