Inglaterra gana Grupo L con triunfo 2-0 ante Panamá, que se va del Mundial sin puntos ni goles

Jude Bellingham, de Inglaterra, celebra su primer gol junto a Morgan Rogers

La selección ​de fútbol de Inglaterra finalizó como líder del Grupo L del Mundial con siete puntos tras ganar ‌el sábado 2-0 a Panamá, ‌que se despidió del torneo Mundo con tres derrotas y sin anotar.

Los goles de la victoria los anotaron Jude Bellingham y Harry Kane, quien se convirtió en el máximo goleador de Inglaterra en Copas del Mundo con 11 tantos.

El partido se disputó bajo la lluvia en el estadio ​Nueva York-Nueva Jersey, y ⁠Panamá, que llegaba al partido ya eliminada, estuvo cerca ‌de sorprender en el primer minuto con ⁠un disparo de Tomás Rodríguez que ⁠atajó el portero Jordan Pickford.

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Tras el susto inicial, Inglaterra empezó a tomar el control y llevó peligro a la portería panameña ⁠con un potente disparo de Marcus Rashford que ​desvió el portero Orlando Mosquera con un ‌lance sobre su costado derecho a ‌los ocho minutos.

La selección europea continuó con un ligero ⁠dominio y generando ataques liderados por Rashford, pero no logró que eso se reflejara en el marcador.

Tras la pausa de hidratación, Panamá volvió a poner en peligro la ​portería inglesa ‌a los 25 minutos con un potente disparo de José Luis Rodríguez que desvió Pickford.

El partido se volvió por momentos de ida y vuelta, aunque con un cierto dominio de Inglaterra, que estuvo cerca ⁠de tomar la ventaja a los 52 minutos en una jugada donde el defensor Andrés Andrade mandó el balón apenas arriba de su propia portería cuando le rebotó tras una serie de desvíos.

Cuatro minutos después, Rodríguez aprovechó un error para robar el balón y mandó un potente disparo que se fue por el ‌costado izquierdo de la portería inglesa.

Inglaterra vio recompensado su dominio a los 62 minutos, cuando Bellingham remató de volea un tiro de esquina enviado por Bukayo Saka desde el sector izquierdo.

Y cinco minutos después, Kane metió el segundo tanto con un cabezazo ‌en el área chica a centro de Bellingham desde el sector izquierdo.

La ventaja le dio tranquilidad a Inglaterra, que dominó los minutos ‌restantes del encuentro.

En ⁠tiempo de reposición, José Fajardo marcó el descuento para Panamá, pero el gol fue anulado por ​un fuera de lugar del delantero.

En los dieciseisavos de final, Inglaterra enfrentará el miércoles a uno de los mejores terceros.

Con información de Reuters