Dejará de funcionar: una importante línea de trenes no prestará servicio por cuatro días (Foto: Gobierno Nacional)

Durante el próximo fin de semana largo, el Tren Sarmiento dejará de prestar su servicio entre las estaciones Once y Moreno. La medida durará solo cuatro días y se realizará para ejecutar obras de infraestructura en la zona. Conoce cuándo se reanuda la actividad habitual.

Tren Sarmiento: estos días dejará de funcionar el servicio en Once y Moreno

La línea dejará de parar en las estaciones de Once y Moreno desde el jueves 9 de julio hasta el domingo 12 de julio inclusive. Se trata de las mismas fechas del fin de semana largo por el Día de la Independencia, que comienza el viernes y se extiende hasta el domingo. La decisión busca impactar lo menos posible a los usuarios del transporte.

La actividad se reanudará el lunes 13 de julio, una vez que se hayan finalizado los trabajos de renovación de infraestructura que requieren el corte completo de la circulación ferroviaria. Los que habitualmente utilizan el servicio del Sarmiento deberán volcarse a otros medios de transporte.

El tren Sarmiento reanudará su servicio en las estaciones Once y Moreno el 13 de julio

Qué tipos de trabajo se realizarán en el Tren Sarmiento

Los trabajos de infraestructura incluyen la intervención en las vías, pasos a nivel, andenes; la mejora del sistema de señalamiento y la renovación del equipamiento operativo. Según detallaron en un comunicado desde Trenes Argentinos, las tareas programadas para el próximo fin de semana son las siguientes:

Trabajos de vía en el sector de la obra ADV 10-11 y obras sobre el paso a nivel Lorca en Caballito.

Trabajos en el paso a nivel Irigoyen, en Villa Luro.

Obras de señalamiento en Liniers.

Construcción del andén central en Ramos Mejía.

Obras en el andén 2 de la estación Morón.

Renovación de la mesa de mando de cabina en Castelar.

Trabajos de cableado en el Puente Reconquista, en Paso del Rey.

Depuración de la vía de la cuarta plataforma diésel en Moreno.

Desde Trenes Argentinos, explicaron que la paralización del servicio permitirá realizar los trabajos sin interrupciones, para terminarlos más rápido y evitar afectar el servicio durante demasiado tiempo.