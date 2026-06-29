El Congo prohíbe concentraciones en Kinsasa y en tres provincias debido al brote de ébola

FOTO DE ARCHIVO: Al menos 30 muertes en un campamento en el Congo demuestran que el ébola podría estar propagándose rápidamente.

La República Democrática del Congo prohibió las concentraciones públicas en cuatro ‌provincias, incluida ‌la capital, Kinsasa, mientras el país lucha contra un brote mortal de ébola.

La prohibición se decreta antes de una manifestación prevista en Kinsasa el 8 de julio contra la reforma ​constitucional, por lo ⁠que figuras de la oposición ‌dijeron que está "motivada políticamente".

La orden, ⁠con fecha del 27 ⁠de junio del ministro del Interior, afecta a las provincias de Kinsasa, Tshopo, ⁠Haut-Uele y Bas-Uele, ninguna de las ​cuales ha registrado casos ‌hasta la fecha.

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En ella ‌se citaba la proximidad a las ⁠provincias afectadas como un riesgo clave de transmisión, y se exigía a las autoridades de las cuatro ​provincias ‌que vigilaran a cualquier persona que presentara síntomas y presenten informes diarios de vigilancia.

El brote, declarado el 15 de mayo, ha ⁠contagiado a 1.274 personas y ha causado 360 muertes en tres provincias orientales —Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur—, según datos del Gobierno publicados el lunes.

Las figuras de la oposición están llamando ‌a sus seguidores a manifestarse contra los cambios constitucionales propuestos que, dicen, permitirían al presidente Félix Tshisekedi aspirar a un tercer mandato.

Prince Epenge, portavoz de la ‌coalición opositora Lamuka, denunció la prohibición por considerarla "motivada políticamente" y declaró a Reuters ‌que la ⁠manifestación del 8 de julio se celebraría tal y como ​estaba previsto.

(Reportaje y redacción de Clement Bonnerot y la redacción del Congo; edición de Jessica Donati y Alexandra Hudson)