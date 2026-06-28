Francia registra 1.000 muertes adicionales durante una ola de calor sin precedentes

FOTO DE ARCHIVO: La gente se reúne en una sala con aire acondicionado abierta al público en el interior del ayuntamiento del distrito 17, a medida que suben las temperaturas en París

Francia ha registrado 1.000 muertes en exceso durante la abrasadora ola ‌de calor que ‌azota Europa, informó el domingo la agencia de salud pública, que advirtió que la cifra real probablemente sea mayor.

Al detallar su recuento preliminar de muertes adicionales, Sante Publique señaló que la mayoría de las víctimas ​eran personas mayores ⁠y que esperaba que la tasa ‌de mortalidad aumentara a medida que ⁠se dispusiera de más ⁠información sobre las muertes en residencias y centros de atención.

Los europeos han soportado unas condiciones abrasadoras ⁠durante una ola de calor que ​se ha relacionado con decenas ‌de muertes, batiendo récords, ‌alterando la generación de energía y dañando ⁠las infraestructuras.

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Los científicos han señalado que la ola de calor, que comenzó el 20 de junio, ha sido la peor ​registrada en ‌Europa, donde el clima está cambiando más rápido que el promedio mundial.

EL CALOR EXTREMO REMITE EN FRANCIA

La ola de calor se ha ido desplazando hacia ⁠el este. Sin embargo, aunque la agencia meteorológica francesa ha indicado que el calor extremo ha remitido en la mayor parte del país, algunas zonas del noreste siguen bajo aviso de ola de calor.

La ministra de Salud, Stéphanie ‌Rist, dijo al periódico La Tribune que los efectos de la ola de calor podrían prolongarse hasta diez días después de que el calor haya remitido.

"El episodio no ha terminado", ‌dijo a la cadena BFM.

La mayoría de las muertes se produjeron entre personas de 65 años ‌o más, ⁠aunque los efectos del calor extremo sobre la salud afectaron a todos ​los sectores de la población, según indicó Sante Publique.

Con información de Reuters