Aeropuertos de la Patagonia se preparan para la temporada de invierno con una nueva tecnología de IA.

Con la llegada del invierno, Aeropuertos Argentina activó su tradicional Operativo Nieve, un plan que desde 1998 se despliega entre mayo y septiembre para asegurar la operatividad y la seguridad en los aeropuertos más importantes de la Patagonia y otras regiones. Este año, el operativo suma nuevas tecnologías que prometen optimizar recursos y mejorar la eficiencia.

El programa abarca aeropuertos como Bariloche, Comodoro Rivadavia, Esquel, Malargüe, Mendoza, Río Gallegos, Río Grande y San Rafael, donde se realizan tratamientos preventivos y correctivos sobre pistas, calles de rodaje y plataformas para evitar la formación de hielo. Para ello, se emplean productos químicos anticongelantes como urea sólida y glicol líquido, capaces de actuar a temperaturas extremas de hasta -50 °C y -8 °C respectivamente.

La operación cuenta con un equipo de 20 personas y maquinaria especializada que monitorean constantemente el clima en tiempo real, siguiendo variables como temperatura, humedad, precipitaciones y viento. Este seguimiento permite intervenir justo a tiempo para mantener la seguridad en las pistas.

Una de las grandes novedades para 2026 es la incorporación de la solución tecnológica S.N.O.W. (Smart Network for Operative Winter), desarrollada por Aeropuertos Argentina y reconocida internacionalmente por SAP. Esta plataforma permite anticipar posibles incidentes, automatizar la gestión y hacer más eficiente el uso de recursos, evitando desperdicios de urea y glicol.

Además, desde este año se utilizan drones equipados con inteligencia artificial que analizan en tiempo real la temperatura y el estado de las pistas. Gastón Tavarone, administrador del Aeropuerto Internacional de Bariloche, explicó: “El dron nos permite medir la temperatura de la pista e identificar la presencia de fauna. En caso de detectarla, posibilita emitir señales de alerta para prevenir incidentes”. Destacó también que esta tecnología brinda “una mirada mucho más expeditiva”.

Aeropuertos Argentina puso en marcha el operativo para que los aviones puedan aterrizar incluso cuando se registran nevadas.

Por su parte, Anabel Likay, gerente de procesos de Operaciones de Aeropuertos Argentina, señaló: “Como compañía, queremos innovar y esperamos que la IA, a partir de la interpretación de la información meteorológica, indique cuáles serían los pasos sugeridos. Obviamente, el criterio humano sigue siendo fundamental. El operador aporta su experiencia, y confiamos en nuestros equipos para que tomen la decisión final. Entendemos que, con mejor información, podemos afinar todavía más el criterio”.

Otros detalles del "Operativo Nieve" en aeropuertos patagónicos

Gracias a estas innovaciones, el operativo logró reducir en un 16% sus costos, dentro de un presupuesto anual cercano a los 2 millones de dólares. En total, participan 230 empleados que garantizan una cobertura permanente las 24 horas, ya que las tareas de mantenimiento deben realizarse apenas minutos antes del aterrizaje de cada vuelo, con una coordinación estrecha con las aeronaves.

Con la temporada alta de vacaciones de invierno, las frecuencias aéreas se incrementan para atender la mayor demanda turística. En este contexto, el personal intensifica sus tareas para asegurar el correcto funcionamiento de las terminales en un momento clave para la actividad.

El turismo receptivo en la Argentina mostró un crecimiento del 8% en los primeros cinco meses de 2026, con una destacada llegada de turistas brasileños. Según el Ieral, esta evolución contribuye al fortalecimiento económico, especialmente en regiones como la Patagonia, que se orientan al mercado internacional.

En paralelo, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) reportó un récord histórico en pasajeros y operaciones aéreas entre enero y mayo, con más de 21 millones de pasajeros y 167 mil movimientos, superando los datos del año anterior y reflejando la recuperación y expansión del sector aerocomercial.