El Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires cerrará sus operaciones durante 48 horas entre el 25 y el 27 de agosto para llevar adelante obras de mantenimiento en la pista central y las plataformas, una medida que generó un fuerte impacto en las aerolíneas y pasajeros.

Las empresas aéreas denunciaron que el anuncio del cierre fue comunicado con muy poca anticipación por parte del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), lo que dificulta la organización de vuelos y reprogramaciones. Según la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA), más de 900 vuelos podrían verse afectados, afectando aproximadamente a 15.000 pasajeros durante esos dos días.

Desde las compañías manifestaron que, aunque valoran la necesidad de las obras para mantener la infraestructura actualizada, la falta de aviso previo es un problema serio en una industria que depende de una logística precisa. Además, alertaron que entre octubre y noviembre la terminal de Ezeiza también pasará por trabajos similares, lo que complicará aún más la operatividad aérea y reducirá el margen para reprogramaciones.

JURCA, que agrupa tanto a aerolíneas locales como internacionales, señaló que la comunicación oficial fue confirmada apenas una semana antes del inicio de las obras, dejando un tiempo muy limitado para que operadores y pasajeros puedan ajustar sus planes de viaje.

Detalles de las obras en Aeroparque

Las inversiones forman parte de un plan más amplio que supera los 85 millones de dólares y que incluye mejoras en el trazado de la pista, ampliaciones en la zona de preembarque nacional y mayor seguridad para aumentar la capacidad del aeropuerto, que en 2025 movilizó a más de 17 millones de pasajeros.

Este plan de renovación es parte de una inversión nacional más grande, anunciada a fines de 2025 por ORSNA y Aeropuertos Argentina, que destinará 500 millones de dólares para modernizar al menos 13 aeropuertos en todo el país, incluyendo Ezeiza, Córdoba, Tucumán, Salta, Mendoza y Bariloche, entre otros.

Aeroparque sufrirá un cierre de dos días con cientos de vuelos afectados.

El incremento en la demanda aérea es sostenido, con datos de la ANAC que muestran un aumento del 5% en el tráfico de pasajeros hasta abril de 2026 respecto al mismo período del año anterior, impulsado en gran medida por los viajes al exterior.

El malestar de las aerolíneas se centra en la falta de uso de canales adecuados para comunicar estos cierres con tiempo suficiente, lo que pone en riesgo la fluidez de las operaciones y la experiencia de los pasajeros. La situación abre un debate sobre la planificación y coordinación entre el Gobierno, los reguladores y las empresas del sector.