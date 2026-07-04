Cuánto dinero gana Néstor Lorenzo como entrenador de Colombia: el salario que gana el argentino

Néstor Lorenzo.

La actuación de Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026 consolidó a Néstor Lorenzo como uno de los entrenadores de mejor rendimiento del torneo. El equipo cafetero mostró una identidad clara, compitió de igual a igual frente a rivales de jerarquía y dejó atrás las dudas que habían surgido luego de una serie de amistosos con resultados poco alentadores.

El trabajo del entrenador argentino no solo generó elogios por su planteo táctico, sino que también despertó curiosidad sobre su situación contractual y el salario que percibe al frente de la selección colombiana. En un contexto donde los sueldos de los directores técnicos suelen alcanzar cifras millonarias, la comparación con otros colegas deja diferencias importantes.

Cuál es el salario de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

De acuerdo con datos publicados por el portal especializado Celebrity Net Worth, Néstor Lorenzo percibe un salario anual de 2,2 millones de dólares como director técnico de la Selección Colombia.

La cifra cobró relevancia en medio del Mundial 2026, luego de que el argentino fuera señalado como uno de los entrenadores más destacados de la fase de grupos gracias al rendimiento de su equipo.

Antes del debut mundialista, Lorenzo llegaba cuestionado por las derrotas en partidos amistosos frente a Croacia y Francia. Sin embargo, el técnico respondió con decisiones que sorprendieron incluso a los analistas.

Para el encuentro ante Portugal apostó por tres modificaciones importantes en la formación titular: incluyó a Santiago Arias, Deiver Machado y Jhon Córdoba en lugar de Daniel Muñoz, Johan Mojica y Luis Suárez. Si bien las variantes generaron dudas en la previa, el rendimiento colectivo terminó respaldando plenamente su elección.

El empate 0-0 frente al conjunto europeo dejó una imagen positiva de Colombia y fortaleció la figura del entrenador argentino.

Hasta cuándo tiene contrato Néstor Lorenzo con Colombia

Más allá de su salario, otra de las incógnitas gira en torno a la continuidad del entrenador. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirmó que el contrato del argentino se extenderá hasta el 31 de diciembre, una vez terminado el certamen.

Con un equipo que respondió en los momentos de mayor exigencia y un reconocimiento creciente por su trabajo, el futuro del entrenador podría convertirse en uno de los temas centrales para el fútbol colombiano una vez finalizada la Copa del Mundo.

Selección de Colombia.

Mientras Colombia continúa soñando con avanzar en el Mundial 2026, Néstor Lorenzo demuestra que el éxito de un proyecto no siempre está directamente relacionado con el salario. Su rendimiento en el torneo lo ubicó entre los entrenadores más valorados de la competencia y reforzó su prestigio como uno de los técnicos argentinos de mayor proyección en el escenario internacional.