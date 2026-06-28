DT de Colombia admite conocer poco a Ghana, su próximo rival en el Mundial

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, antes del partido contra Portugal

El ​director técnico de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, admitió el sábado ‌conocer muy poco ‌a su rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, Ghana.

Colombia enfrentará a la selección africana en el inicio de las rondas eliminatorias, tras haber finalizado en el primer lugar del ​Grupo K después ⁠de empatar sin goles ante Portugal ‌en su último partido de la ⁠primera fase.

"Conozco poco de ⁠Ghana, pero sé que es un buen equipo, conozco algunos jugadores que juegan en ⁠clubes de ligas importantes, y va ​a ser un rival difícil. ‌Tomaremos las preocupaciones adecuadas, ‌siempre manteniendo nuestra identidad", dijo el técnico ⁠argentino en rueda de prensa tras el partido.

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Colombia y Ghana se enfrentarán el viernes en el estadio Kansas City. ​La ‌selección africana pasó a los dieciseisavos de final como tercero del Grupo L con cuatro puntos tras vencer a Panamá, empatar ante Inglaterra y ⁠perder con Croacia.

Respecto al partido ante Portugal, Néstor Lorenzo admitió que, a pesar de realizar un buen encuentro, se quedaron con la deuda de anotar en una de las tantas oportunidades que generaron.

"Cuando se falla tanto ‌en la definición uno sufre más, y aunque hoy nos servía el empate para quedar primero, nos queda esa deuda de la marcación (gol), pero el rendimiento fue muy bueno ‌y felicito a los muchachos", señaló.

"Era el rival a vencer (Portugal), el que nos iba a ‌probar, los ⁠muchachos estuvieron a la altura al jugar con un rival de ​altura, un candidato al título, y lo han hecho de la mejor manera", apuntó.

Con información de Reuters