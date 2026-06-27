Irán empata con Egipto y depende de otros terceros para pasar a dieciseisavos

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Egipto contra Irán

Irán afronta una espera llena de incertidumbre para ‌saber si ‌pasará a la fase eliminatoria del Mundial, tras remontar el partido y empatar a 1-1 con Egipto, lo que le ha permitido terminar ​tercero en ⁠el Grupo G este ‌viernes.

Egipto, cuya clasificación para ⁠los dieciseisavos de ⁠final ya estaba asegurada, se adelantó a los cinco minutos gracias ⁠a un gol de ​Mahmoud Saber, antes ‌de que Ramin Rezaeian ‌empatara desde un ángulo ⁠cerrado en el minuto 14 de un comienzo frenético.

El iraní Mehdi Taremi —a quien ​le ‌pararon un penalti en la primera parte— estrelló un cabezazo en el travesaño en los últimos compases, ⁠antes de que Shoja Khalilzadeh creyera haber marcado un dramático gol de la victoria en el minuto 93, pero que fue anulado por fuera de ‌juego.

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El empate significa que Egipto termina segundo con cinco puntos, por detrás de Bélgica por diferencia de goles. Irán es ‌tercero con tres puntos y debe esperar a que se confirme ‌si pasa ⁠de ronda como uno de los ocho ​mejores terceros.

Con información de Reuters