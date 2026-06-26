Pochettino resta importancia a la derrota de EEUU y dice que ganar el grupo era el objetivo principal

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Turquía vs Estados Unidos - Estadio Los Ángeles, Inglewood, California, EEUU - 25 de junio de 2026. El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, da instrucciones a Christian Pulisic

Estados Unidos recibió un gol en el tiempo de descuento ‌y perdió 3-2 ‌ante Turquía el jueves, pero el seleccionador Mauricio Pochettino dijo que había pocos motivos de preocupación después de que su equipo terminara igualmente primero de su grupo en el Mundial.

Estados Unidos se enfrentará a Bosnia y Herzegovina ​en Santa Clara ⁠en los dieciseisavos de final el miércoles, ‌y Pochettino se mostró frustrado porque ⁠gran parte del debate ⁠posterior al partido se centrara en la derrota y no en que los coanfitriones hubieran alcanzado ⁠su principal objetivo: ganar el Grupo D.

"De ​momento nadie nos ha felicitado ‌por terminar primeros en ‌nuestro grupo", dijo Pochettino a periodistas. "Felicito a los ⁠jugadores, al cuerpo técnico y a los hinchas por terminar primeros en un grupo muy difícil".

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Turquía ya estaba eliminada antes del ​inicio del ‌partido, pero el argentino dijo que el ambiente tras el encuentro era como si su equipo fuera el que se marchaba a casa.

"Nuestro objetivo era terminar ⁠primeros, y terminamos primeros", afirmó. "Soy muy positivo y estoy feliz. Sus preguntas son un poco raras".

Pochettino dijo que la derrota debía verse en su contexto, con Estados Unidos ya clasificado para la fase eliminatoria y con numerosos cambios en su ‌alineación titular tras las victorias sobre Paraguay y Australia.

"Siempre que un equipo ya se ha clasificado y otro ya ha quedado eliminado, entran en juego muchas situaciones", añadió.

Pochettino dijo que la actuación ‌reforzó su confianza en la profundidad de la plantilla, con varios jugadores debutando en un Mundial.

"Ahora ‌somos un equipo ⁠mucho mejor que antes", dijo. "Nos clasificamos como primeros y pasamos a la ​siguiente ronda. Tengo que recordarles que ganamos el grupo".

Con información de Reuters