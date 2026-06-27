Bélgica vence a Nueva Zelanda por 5-1 y se clasifica para las eliminatorias del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Nueva Zelanda contra Bélgica

Por Philip ​O'Connor

VANCOUVER, CANADÁ, 26 jun (Reuters) - Leandro Trossard marcó dos goles en ‌la victoria ‌de Bélgica por 5-1 sobre Nueva Zelanda, lo que le permitió clasificarse con facilidad para la fase eliminatoria del Mundial, tras quedar primera del Grupo G ​y enfrentarse ⁠en los dieciseisavos de final ‌a uno de los ⁠ocho mejores terceros.

Tras ⁠anularse un penalti tras una revisión del VAR, Bélgica abrió el marcador ⁠en el minuto 28 cuando ​un córner de De ‌Bruyne rebotó en ‌el defensa neozelandés Tim Payne ⁠y cayó perfectamente a los pies de Trossard, que empujó el balón a la red ​desde ‌cerca.

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El jugador de 31 años volvió a marcar cinco minutos después del descanso, al recibir un pase incisivo ⁠de De Bruyne y enviar el balón al fondo de la red en el segundo intento, tras ver bloqueado su primer disparo. A continuación, De Bruyne remató desde ‌el borde del área para sumarse a la lista de goleadores en el minuto 66.

Elijah Just marcó un gol de consolación en los ‌últimos compases para los neozelandeses, antes de que los suplentes Romelu Lukaku ‌y Alexis ⁠Saelemaekers marcaran para asegurar el primer puesto del ​grupo por delante de Egipto.

Con información de Reuters