Bélgica vence a Nueva Zelanda por 5-1 y se clasifica para las eliminatorias del Mundial

Por Philip O'Connor
VANCOUVER, CANADÁ, 26 jun (Reuters) - Leandro Trossard marcó dos goles en la victoria de Bélgica por 5-1 sobre Nueva Zelanda, lo que le permitió clasificarse con facilidad para la fase eliminatoria del Mundial, tras quedar primera del Grupo G y enfrentarse en los dieciseisavos de final a uno de los ocho mejores terceros.
Tras anularse un penalti tras una revisión del VAR, Bélgica abrió el marcador en el minuto 28 cuando un córner de De Bruyne rebotó en el defensa neozelandés Tim Payne y cayó perfectamente a los pies de Trossard, que empujó el balón a la red desde cerca.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El jugador de 31 años volvió a marcar cinco minutos después del descanso, al recibir un pase incisivo de De Bruyne y enviar el balón al fondo de la red en el segundo intento, tras ver bloqueado su primer disparo. A continuación, De Bruyne remató desde el borde del área para sumarse a la lista de goleadores en el minuto 66.
Elijah Just marcó un gol de consolación en los últimos compases para los neozelandeses, antes de que los suplentes Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers marcaran para asegurar el primer puesto del grupo por delante de Egipto.
Con información de Reuters