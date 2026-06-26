El DT de Paraguay expresa preocupación tras el choque de Enciso contra los paneles publicitarios

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, dijo que los responsables deberían reevaluar la ubicación de los paneles publicitarios junto a la cancha en el Mundial después de que el atacante Julio Enciso chocara contra uno detrás de la portería de Australia durante el empate 0-0 del jueves.
• Enciso llevó la peor parte cuando disputaba el balón con el defensor australiano Alessandro Circati en la segunda mitad en el Estadio Bahía de San Francisco.
• Enciso se puso de pie con dificultad tras el contacto con el panel, pero completó el resto del partido.
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• "Creo que sí, sería prudente que hubiera más espacio, porque se juega con mucha intensidad y, de pronto, (con) un toque se desestabilizan, pueden chocar, se pueden lastimar", dijo Alfaro en la conferencia de prensa posterior al partido. "Creo que eso también es algo para ver, para pensar y para rever en ese aspecto".
• El resultado dejó a Paraguay tercero, por detrás de Estados Unidos, ganador del Grupo D, y de Australia, ambos ya clasificados para los dieciseisavos de final. La Albirroja debe esperar otros resultados de la fase de grupos para saber si avanzará como uno de los ocho mejores terceros.
• Alfaro dijo que era muy optimista sobre la continuidad de Paraguay en el torneo y elogió a sus jugadores por la forma en que reaccionaron después de su derrota inicial 4-1 ante Estados Unidos. "Recuperarse en ese aspecto de un golpe tan duro fue muy difícil y, bueno, por lo menos el equipo hace dos partidos que viene mostrando solidez".
Con información de Reuters