El DT de Paraguay expresa preocupación tras el choque de Enciso contra los paneles publicitarios

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Paraguay contra Australia

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, dijo que los ‌responsables deberían reevaluar ‌la ubicación de los paneles publicitarios junto a la cancha en el Mundial después de que el atacante Julio Enciso chocara contra uno detrás de la portería de Australia durante el empate 0-0 del jueves.

• ​Enciso llevó ⁠la peor parte cuando disputaba el balón ‌con el defensor australiano Alessandro ⁠Circati en la segunda ⁠mitad en el Estadio Bahía de San Francisco.

• Enciso se puso de pie con dificultad ⁠tras el contacto con el panel, ​pero completó el resto del ‌partido.

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• "Creo que sí, sería ‌prudente que hubiera más espacio, porque se ⁠juega con mucha intensidad y, de pronto, (con) un toque se desestabilizan, pueden chocar, se pueden lastimar", dijo Alfaro en la ​conferencia ‌de prensa posterior al partido. "Creo que eso también es algo para ver, para pensar y para rever en ese aspecto".

• El resultado dejó a ⁠Paraguay tercero, por detrás de Estados Unidos, ganador del Grupo D, y de Australia, ambos ya clasificados para los dieciseisavos de final. La Albirroja debe esperar otros resultados de la fase de grupos para saber si avanzará ‌como uno de los ocho mejores terceros.

• Alfaro dijo que era muy optimista sobre la continuidad de Paraguay en el torneo y elogió a sus jugadores por la forma en ‌que reaccionaron después de su derrota inicial 4-1 ante Estados Unidos. "Recuperarse en ese aspecto de ‌un golpe ⁠tan duro fue muy difícil y, bueno, por lo menos el ​equipo hace dos partidos que viene mostrando solidez".

Con información de Reuters