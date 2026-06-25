Las bolsas europeas avanzan por optimismo en IA tras previsión de Micron

Las bolsas europeas abrieron al alza este jueves, impulsadas por las subidas de los valores tecnológicos, en un momento en que las sólidas previsiones de Micron y Qualcomm disiparon las preocupaciones sobre el aumento desmesurado de las valoraciones en el sector, mientras que la bajada de los precios del petróleo supuso un apoyo adicional.
El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,27%, hasta los 636,88 puntos, a las 0711 GMT.
El repunte de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial volvió a ser el centro de atención después de que los fabricantes de chips estadounidenses Micron y Qualcomm dieran a conocer unas previsiones sólidas, lo que apaciguó temporalmente las preocupaciones de los inversionistas de que el repunte de las acciones mundiales vinculadas a la inteligencia artificial hubiera ido demasiado lejos.
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Las acciones tecnológicas europeas , que han subido un 30% en el trimestre, se revalorizaban un 1,7% y lideraron las subidas del índice de referencia.
Los fabricantes de chips Infineon y STMicroelectronics subían un 5,2% y un 3,7%, respectivamente, mientras que los proveedores de equipos para semiconductores BE Semiconductor y ASML avanzaban más de un 3,5% cada uno.
El fabricante de equipos de inteligencia artificial Siemens Energy se revalorizaba un 1%.
Las continuas caídas de los precios del petróleo también respaldaron la confianza de los inversionistas, a medida que más petroleros varados abandonaban el estrecho de Ormuz. [O/R]
Entre las acciones individuales, las de H&M bajaban un 1,2% después de que la cadena de moda sueca anunciara un beneficio operativo en el segundo trimestre por debajo de las previsiones. El sector minorista en general subía un 0,4%.
Las acciones de easyJet se anotaban un 5,5% después de que la aerolínea de bajo coste británica rechazara una cuarta oferta de adquisición por parte de la firma de inversión estadounidense Castlelake.
Con información de Reuters