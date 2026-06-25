Las bolsas europeas avanzan por optimismo en IA tras previsión de Micron

El gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas abrieron al alza este jueves, impulsadas por las subidas de los valores ‌tecnológicos, en un ‌momento en que las sólidas previsiones de Micron y Qualcomm disiparon las preocupaciones sobre el aumento desmesurado de las valoraciones en el sector, mientras que la bajada de los precios del petróleo supuso un apoyo adicional.

El índice paneuropeo ​STOXX 600 subía un ⁠0,27%, hasta los 636,88 puntos, a las ‌0711 GMT.

El repunte de las acciones ⁠relacionadas con la inteligencia artificial ⁠volvió a ser el centro de atención después de que los fabricantes de chips estadounidenses Micron y ⁠Qualcomm dieran a conocer unas previsiones sólidas, lo ​que apaciguó temporalmente las preocupaciones de ‌los inversionistas de que el ‌repunte de las acciones mundiales vinculadas a ⁠la inteligencia artificial hubiera ido demasiado lejos.

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Las acciones tecnológicas europeas , que han subido un 30% en el trimestre, se revalorizaban un 1,7% ​y lideraron ‌las subidas del índice de referencia.

Los fabricantes de chips Infineon y STMicroelectronics subían un 5,2% y un 3,7%, respectivamente, mientras que los proveedores de equipos para semiconductores BE Semiconductor y ⁠ASML avanzaban más de un 3,5% cada uno.

El fabricante de equipos de inteligencia artificial Siemens Energy se revalorizaba un 1%.

Las continuas caídas de los precios del petróleo también respaldaron la confianza de los inversionistas, a medida que más petroleros varados abandonaban el estrecho ‌de Ormuz. [O/R]

Entre las acciones individuales, las de H&M bajaban un 1,2% después de que la cadena de moda sueca anunciara un beneficio operativo en el segundo trimestre por debajo de las previsiones. ‌El sector minorista en general subía un 0,4%.

Las acciones de easyJet se anotaban un 5,5% después de que la ‌aerolínea de bajo ⁠coste británica rechazara una cuarta oferta de adquisición por parte de la ​firma de inversión estadounidense Castlelake.

Con información de Reuters