Mi Anses: cómo consultar las liquidaciones de AUH y SUAF online

Desde Mi Anses podés revisar pagos, descuentos y estados vigentes.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) ya pueden verificar el detalle de sus liquidaciones a través de Mi Anses. La herramienta permite conocer montos, descuentos aplicados y el estado de cada prestación desde una computadora o celular, utilizando únicamente el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El servicio está disponible para millones de beneficiarios en todo el país y forma parte de las opciones digitales que ofrece la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para facilitar el acceso a la información sobre asignaciones y prestaciones sociales.

Cómo ver las liquidaciones de AUH y SUAF en Mi Anses

La consulta puede realizarse de manera sencilla desde la plataforma web o mediante la aplicación oficial de Mi Anses. Una vez dentro del sistema, los usuarios tienen acceso al detalle de las asignaciones correspondientes a cada período de pago.

Para ingresar, es necesario identificarse con el número de CUIL o CUIT y la Clave de la Seguridad Social. Luego hay que dirigirse al apartado “Hijos” y seleccionar la opción “Mis Asignaciones”. Desde allí se puede elegir el mes que se desea revisar.

El sistema muestra información completa sobre los cobros realizados, los descuentos aplicados y la situación administrativa de cada beneficio. De esta manera, los titulares pueden conocer rápidamente si existe algún inconveniente que afecte el pago.

El significado de los colores que aparecen en la plataforma

Uno de los aspectos más útiles de Mi Anses es el sistema visual que permite identificar el estado de las asignaciones mediante distintos colores. Cuando una prestación aparece en color verde significa que el pago se encuentra vigente y no presenta inconvenientes. Es la señal de que la asignación está activa y se liquida normalmente.

Por otra parte, el color amarillo indica que la prestación fue suspendida o se encuentra afectada por algún embargo. En tanto, el color rojo advierte que la asignación fue denegada y requiere una revisión de la situación particular del beneficiario.

El sistema informa si una asignación fue suspendida o rechazada.

Además, la plataforma incorpora una función adicional denominada “Ver más”, donde se detallan los motivos específicos de la suspensión o rechazo y los pasos que deben seguirse para intentar regularizar el trámite.

Qué beneficios se pueden consultar desde Mi Anses

La herramienta no solamente permite revisar las liquidaciones de AUH y SUAF. También reúne información sobre otras prestaciones administradas por Anses. Entre los beneficios que pueden verificarse figuran la Ayuda Escolar Anual, la retención acumulada del 20% de la AUH, el Complemento Leche correspondiente al Plan de los Mil Días y la Asignación por Cuidado de Salud Integral.

Asimismo, los usuarios pueden consultar datos relacionados con la Tarjeta Alimentar, uno de los programas de asistencia más importantes para familias con hijos a cargo.

Quiénes pueden acceder al servicio

El acceso a esta función está habilitado para distintos grupos de beneficiarios que reciben prestaciones a través de Anses. Entre ellos se encuentran los titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo, trabajadores en relación de dependencia incluidos en el SUAF, monotributistas, jubilados y pensionados.

También pueden utilizar la plataforma quienes cobran el Fondo de Desempleo, las Pensiones no Contributivas (PNC) y los ex combatientes de Malvinas que perciben beneficios gestionados por el organismo.