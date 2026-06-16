El aumento alcanza a millones de beneficiarios de ANSES en todo el país.

Tras conocerse el dato de inflación de mayo, ya se puede calcular cuánto cobrarán en julio los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que reciben prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El ajuste será del 2,15% y alcanzará a millones de beneficiarios en todo el país. Además, sigue la expectativa por una definición oficial sobre la continuidad del bono extraordinario de $70.000.

Cuál será la jubilación mínima en julio de 2026

El incremento de julio surge a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado para mayo. Desde la implementación del nuevo esquema de movilidad, los haberes previsionales se actualizan todos los meses tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes.

Con este aumento, la jubilación mínima pasará a ser de $411.989,32. En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $70.000, quienes perciben el haber más bajo recibirían un total de $481.989,32.

La medida también impactará sobre el resto de las prestaciones previsionales que administra ANSES, ya que todas se ajustan bajo el mismo mecanismo.

Los nuevos montos de las prestaciones de ANSES

La actualización no solo alcanza a los jubilados. También se modificarán los valores de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las pensiones no contributivas y las asignaciones familiares.

Los montos previstos para julio son los siguientes:

Jubilación mínima: $411.989,32

Jubilación mínima con bono: $481.989,32

PUAM: $329.591,45

PUAM con bono: $399.591,45

Pensiones no contributivas: $288.394,05

Pensiones no contributivas con bono: $358.394,05

Pensión Madre de 7 Hijos: $411.989,32

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $481.990,89

Estos valores quedarán sujetos a la confirmación oficial del bono, que todavía no fue anunciado para julio.

Los nuevos haberes se calculan según la inflación informada por INDEC.

Qué pasa con la AUH y las asignaciones familiares

Las asignaciones también tendrán una actualización automática por el mismo porcentaje de inflación. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentará a $148.045,38.

Por su parte, la AUH por hijo con discapacidad alcanzará los $482.061,17. En tanto, la Asignación por Hijo con discapacidad llegará a $241.040,29. El ajuste busca mantener el poder adquisitivo de estas prestaciones frente a la evolución de los precios.

Cómo funciona el sistema de aumentos de ANSES

El actual mecanismo de movilidad establece que los incrementos se calculan en base a la inflación medida por el INDEC. A diferencia de la fórmula anterior, que actualizaba los haberes con mayor demora, el nuevo esquema aplica subas todos los meses.

Por ese motivo, el índice de inflación de mayo es el que determina los valores que se cobrarán durante julio. La intención es que jubilaciones, pensiones y asignaciones acompañen más de cerca la evolución del costo de vida.

Cambios en los turnos presenciales de ANSES

Mientras se esperan las fechas de cobro de julio, ANSES anunció una modificación importante para quienes necesitan realizar trámites presenciales.

A partir de ahora, los ciudadanos pueden elegir la oficina donde desean ser atendidos, sin la obligación de concurrir a la delegación más cercana al domicilio registrado.

Desde el organismo explicaron que la opción ya se encuentra disponible a través de la web y permite seleccionar cualquier sede del país. Según señalaron, la medida busca mejorar la accesibilidad y facilitar las gestiones para personas que, por trabajo, viajes o situaciones particulares, se encuentran lejos de su domicilio habitual.

En las próximas semanas también se conocerá el calendario de pagos correspondiente a julio, que, como ocurre habitualmente, estará organizado según la terminación del DNI de cada beneficiario.